Un intratable Lumbreras sigue invicto tras sumar su séptimo triunfo

Intratable. Asé es como está el Lumbreras de José Carlos Olivares. Suma y sigue. Venció al Deportivo Murcia con mucho sufrimiento. Joseda, Ferrer y Jesús Ros fueron los goleadores locales, y Omar y Borja, este en el descuento, los del equipo visitante.

No tuvo piedad el Calasparra de Rafa Muñoz con el Bullense al que goleó. Los de La Caverina siguen arriba. Esta vez los goles los marcaron Vinicius, Falcón, Juanjo y el juvenil Añel Cerro.

El Alhama volvió a la senda de la victoria. Derrotó al Ciudad de Murcia. Los goles locales los marcaron Lora, Alexis y Cristian. Álvaro marcó para los foráneos.

Un solitario tanto de Iván López dio la victoria a Los Garres ante el Abarán en el minuto sesenta y tres. Si Los Garres es capaz de ganar los dos partidos que tiene pendientes, se pondría líder.

El Lorca Deportiva B ganó al Lorquí. Gázquez y Junior marcaron para los locales. Y el Alcantarilla ganó fácil en El Raal. Marcaron López, Morales y Javi.

El Algar ganó al Beniel. Hicieron posible el triunfo de los algareños Sadik y Carlos. A su vez, Archena y San Javier se repartieron los puntos. David, por los de casa, e Isma, por los visitantes, autores de los goles.