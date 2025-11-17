El Caesa Cartagena ficha al ex del UCAM Murcia Jordan Davis

El Caesa FC Cartagena, que ha perdido sus últimos cuatro partidos por diferencias superiores a los veinte puntos, ha encontrado el sustituto para Sebastian Thomas, el base-escolta que fue dado de baja hace unas semanas por bajo rendimiento sin ser anunciada su marcha oficialmente por el club. Para suplir su ausencia ha fichado a Jordan Davis, un estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán que militó en el UCAM Murcia, donde llegó en la temporada 2020-2021 procedente de otro club de la ACB, el Manresa. El jugador, que ha pasado por diez equipos en las últimas cinco campañas, reforzará la plantilla de Félix Alonso y debutará este sábado en la pista del Caja Rural Zamora, donde los albinegros quieren acabar con la mala imagen mostrada en las últimas jornadas en Primera FEB.

En su etapa en Murcia, Jordan Davis llegó a ser un jugador capital en los esquemas de Sito Alonso por su intensidad y capacidad para atacar el aro, pero desde que a mitad de la campaña 2022-2023 salió el equipo universitario, no ha encontrado estabilidad. Se marchó al Hamburg Towers alemán, que abandonó en el verano de 2024 para recalar en el Río Breogán, con el que jugó solo los siete primeros encuentros de la ACB. Despuyés bajó a Primera FEB para disputar cuatro partidos con el Hestia Menorca, en los que promedió 26,5 puntos, lo que le valió para ser reclamado por el Promitheas Patras de la primera división griega. Pero no concluyó la campaña en el mismo equipo, porque aún jugó doce partidos más con el Signal Prishtina de Kosovo y otros cuatro con el Blois de la segunda división francesa. Es decir, que pasó por cuatro equipos y ligas distintas en apenas diez meses. Esta campaña se encontraba en el paro y llega a Cartagena con la necesidad de ayudar a salir de la crisis a la plantilla de Félix Alonso.