Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Una nueva semana con muchos acontecimientos y compromisos importantes para los equipos y deportistas de la Región. Carlos Alcaraz tiene el reto de ganar la Copa Davis con España, los equipos de fútbol sala, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, juegan encuentros de altura el martes y el miércoles, mientras que el UCAM Murcia cierra la primera fase de la FIBA Europe Cup en el Palacio de los Deportes, además de visitar al Hiopos Lleida el sábado antes del parón por las Ventanas FIBA. En fútbol, la selección española cierra este martes su clasificación para el Mundial 2025, mientras que el Real Murcia visita el sábado al Antequera y el FC Cartagena recibe el domingo al Eldense. También vuelve a la competición el Hozono Global Jairis en la Liga Femenina Endesa de baloncesto.
Lunes, 17 de noviembre
FÚTBOL : Clasificación al Mundial
Alemania - Eslovaquia 20:45
Martes, 18 de noviembre
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 11
Palma Futsal-ElPozo (LaLiga+) 19:30
FÚTBOL: Clasificación al Mundial
España - Turquía (La 1) 20:45
Kosovo - Suiza 20:45
-Clasificación al Europeo Sub-21
Rumanía Sub-21 - España Sub-21 18:00
Miércoles, 19 de noviembre
FÚTBOL: Champions F, jornada 4
Arsenal - Real Madrid (Disney) 21:00
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 11
Jimbee-Valdepeñas (LaLiga+) 20:45
BALONCESTO: Fiba Europe Cup
UCAM Murcia-Lublin (Popular) 20:30
Jueves, 20 de noviembre
TENIS: Copa Davis
España - República Checa (Movistar) 10:00
FÚTBOL: Champions F, jornada 4
Chelsea - Barcelona (Disney) 21:00
BALONCESTO: Euroliga
Efes-Barça (Movistar) 18:30
Real Madrid-Zalgiris (Movistar) 20:45
Viernes , 21 de noviembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 13
Valencia - Levante (DAZN) 21:00
TENIS: Copa Davis
Primera semifinal (Movistar) 10:00
BALONCESTO: Euroliga
Baskonia-Bayern (Movistar) 20:30
Valencia-Crvena (Movistar) 21:00
Sábado, 22 de noviembre
FÚTBOL: Primera RFEF
Antequera-Real Murcia (LaLiga+) 14:00
Liga EA Sports, jornada 13
Alavés - Celta (Movistar) 14:00
Barcelona - Athletic (DAZN) 16:15
Osasuna - R. Sociedad (Movistar) 18:30
Villarreal - Mallorca (DAZN) 21:00
BALONCESTO: Liga Endesa
Hiopos Lleida-UCAM Murcia (DAZN) 18:00
Primera FEB
Zamora-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:15
Segunda FEB
Albacete-Ciudad de Molina 19:00
TENIS: Copa Davis
Segunda semifinal (Movistar) 10:00
Domingo, 23 de noviembre
AUTOMOVILISMO: F1
GP Las Vegas (DAZN) 05:00
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Eldense (LaLiga+) 18:15
Liga EA Sports, jornada 13
Oviedo - Rayo (DAZN) 14:00
Betis - Girona (Movistar) 16:15
Getafe - Atlético (DAZN) 18:30
Elche - Real Madrid (Movistar) 21:00
Segunda RFEF
Liga F
Real Sociedad-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00
BALONCESTO: Liga Endesa Femenina
Ensino Lugo-Hozono Jairis (FEB.es) 12:30
TENIS: Copa Davis
Final (Movistar) 15:00
