Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Carlos Alcaraz, número uno de 2025

Carlos Alcaraz, número uno de 2025 / X

Dioni García

Dioni García

Una nueva semana con muchos acontecimientos y compromisos importantes para los equipos y deportistas de la Región. Carlos Alcaraz tiene el reto de ganar la Copa Davis con España, los equipos de fútbol sala, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, juegan encuentros de altura el martes y el miércoles, mientras que el UCAM Murcia cierra la primera fase de la FIBA Europe Cup en el Palacio de los Deportes, además de visitar al Hiopos Lleida el sábado antes del parón por las Ventanas FIBA. En fútbol, la selección española cierra este martes su clasificación para el Mundial 2025, mientras que el Real Murcia visita el sábado al Antequera y el FC Cartagena recibe el domingo al Eldense. También vuelve a la competición el Hozono Global Jairis en la Liga Femenina Endesa de baloncesto.

Lunes, 17 de noviembre

FÚTBOL : Clasificación al Mundial

Alemania - Eslovaquia 20:45

Martes, 18 de noviembre

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 11

Palma Futsal-ElPozo (LaLiga+) 19:30

ElPozo celebra uno de los goles ante Ribera Navarra

ElPozo celebra uno de los goles ante Ribera Navarra / Prensa ElPozo Murcia

FÚTBOL: Clasificación al Mundial

España - Turquía (La 1) 20:45

Kosovo - Suiza 20:45

-Clasificación al Europeo Sub-21

Rumanía Sub-21 - España Sub-21 18:00

Miércoles, 19 de noviembre

FÚTBOL: Champions F, jornada 4

Arsenal - Real Madrid (Disney) 21:00

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 11

Jimbee-Valdepeñas (LaLiga+) 20:45

Motta protege el balón frente a Dani Saldise

Motta protege el balón frente a Dani Saldise / Iván Urquízar

BALONCESTO: Fiba Europe Cup

UCAM Murcia-Lublin (Popular) 20:30

Jueves, 20 de noviembre

TENIS: Copa Davis

España - República Checa (Movistar) 10:00

Final de las ATP Finals: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner.

Final de las ATP Finals: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. / Agencias

FÚTBOL: Champions F, jornada 4

Chelsea - Barcelona (Disney) 21:00

BALONCESTO: Euroliga

Efes-Barça (Movistar) 18:30

Real Madrid-Zalgiris (Movistar) 20:45

Viernes , 21 de noviembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 13

Valencia - Levante (DAZN) 21:00

TENIS: Copa Davis

Primera semifinal (Movistar) 10:00

BALONCESTO: Euroliga

Baskonia-Bayern (Movistar) 20:30

Valencia-Crvena (Movistar) 21:00

Sábado, 22 de noviembre

FÚTBOL: Primera RFEF

Antequera-Real Murcia (LaLiga+) 14:00

Las mejores imágenes del Real Murcia - Teruel

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia / Israel Sánchez

Liga EA Sports, jornada 13

Alavés - Celta (Movistar) 14:00

Barcelona - Athletic (DAZN) 16:15

Osasuna - R. Sociedad (Movistar) 18:30

Villarreal - Mallorca (DAZN) 21:00

BALONCESTO: Liga Endesa

Hiopos Lleida-UCAM Murcia (DAZN) 18:00

Todas las imágenes de la derrota del UCAM Murcia fente al Río Breogán

Todas las imágenes de la derrota del UCAM Murcia fente al Río Breogán / Israel Sánchez

Primera FEB

Zamora-Caesa Cartagena (LaLiga+) 20:15

Segunda FEB

Albacete-Ciudad de Molina 19:00

TENIS: Copa Davis

Segunda semifinal (Movistar) 10:00

Domingo, 23 de noviembre

AUTOMOVILISMO: F1

GP Las Vegas (DAZN) 05:00

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Eldense (LaLiga+) 18:15

Liga EA Sports, jornada 13

Oviedo - Rayo (DAZN) 14:00

Betis - Girona (Movistar) 16:15

Getafe - Atlético (DAZN) 18:30

Elche - Real Madrid (Movistar) 21:00

Segunda RFEF

Lorca Deportiva-Melilla 12:00

UCAM Murcia-Minera 12:00

Águilas-Estepona 17:00

Yeclano-Xerez CD 17:00

Liga F

Real Sociedad-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00

BALONCESTO: Liga Endesa Femenina

Ensino Lugo-Hozono Jairis (FEB.es) 12:30

TENIS: Copa Davis

Final (Movistar) 15:00

