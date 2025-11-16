El UCAM colapsa ante el Breogán en el Palacio (83-96)

Un UCAM Murcia CB irreconocible ha encajado su primera derrota en la Liga Endesa de esta temporada en el Palacio de los Deportes al caer ante el Río Breogán (83-96). El conjunto universitario mostró síntomas de desconexión y aturdimiento desde el arranque, perdiendo varias posesiones de manera inentendible, a lo que se sumaron demasiadas facilidades en defensa ante un rival muy entonado y suelto en ataque.

Cierto es que la falta de acierto también condenó a los de Sito Alonso en varios tramos del partido, especialmente en la primera mitad, pero una vez que el cuadro gallego tomó ventaja no soltó el mango de la sartén. Colapsó a los universitarios en la pintura, negando cualquier acción por dentro, y les castigó en cada ataque hasta lograr una ventaja de diez puntos que siempre supo mantener. Ni siquiera el rugido del Palacio, que intentó salir al rescate de los suyos en varias ocasiones, metió miedo a un Breogán que al ritmo de Cook, Francis Alonso y Brankovic se hizo con la victoria en un escenario que hasta hora nadie había conquistado en la ACB.

Lo cierto es que el UCAM no tuvo capacidad de respuesta. Sí que lo intentó, al colocarse el mono de trabajo en más de una ocasión, sobre todo al inicio de la segunda mitad, pero quizá ya era demasiado tarde. Perdió el rebote (32 capturas locales por 46 visitantes), no estuvo fino desde el tiro libre (63,66%) y su poca aportación por dentro le obligó a buscar alivio en un lanzamiento de tres del que tampoco estuvo demasiado excelso. Cierto es que el 33,3% mostrado desde esta distancia fue el mismo que el de su rival, pero cuando su esa fue su única vía de anotación, el Breogán contó con facilidades para conservar su colchón hasta que sonó la bocina.

Dylan Ennis, con cinco asistencias y 20 puntos al término del encuentro, nueve de ellos en el último cuarto, fue el máximo anotador de los universitarios; seguido por el base David DeJulius, con 15 y 3 asistencias. Ocho pases a canasta entre ambos, de los once con los finalizó el encuentro el UCAM.

Malas sensaciones de inicio

Las primeras posesiones avisaron al UCAM Murcia de que algo no iba a ir bien. Ni el aro, ni la defensa del Breogán le permitieron anotar por dentro durante los primeros compases en los que el conjunto gallego llevó la iniciativa (3-7). Aguantaron los universitarios los primeros cinco minutos gracias a su acierto desde el perímetro, con los triples de DeJulius y Nakic, pero el Breogán castigó vez que podía en la segunda oportunidad para tomar ventaja tras otra entrada a canasta que escupió el aro después de un triple de Raieste (9-15). Con la entrada de Cate y una canasta de Forrest parecía que esa dinámica iba a revertir, sin embargo, el problema se mantuvo, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo tras un triple de Francis Alonso (13-21). De nuevo un parcial de 0-4 por parte del cuadro gallegó puso más complicada las cosas, al contar ya con diez puntos de ventaja en apenas nueve minutos y con los que se cerró el cuarto (15-25).

El Palacio intenta salir al rescate

Tuvo que salir al rescate el Palacio arrancando unos aplausos en varias acciones tras un parcial de salida de 2-6 en el segundo cuarto que amplió todavía más la renta (17-31). El UCAM trató de imprimir mayor intensidad en cada acción, pero la falta de acierto le empezaba a lastrar aún más en el aspecto mental que en su juego. Por so, tuvo que pararlo de nuevo Sito Alonso al alcanzar el ecuador de este cuarto con tiempo muerto (19-33). Volvió cambiado el equipo universitario tras los ajustes del técnico, con cinco puntos consecutivos de Ennis. Cinco puntos a los que respondió también el Breogán pese a la mejoría local, por lo que la distancia se mantuvo (26-37). Recurrió entonces Sito Alonso a la bala de Moussa Diagne en la pintura y el UCAM aguantó el intercambio de canastas gracias a dos acciones de DeJulius. Fue entonces cuando el partido se puso más tenso y el entrenador universitario se mostró muy desconento con la decisión de los colegiados al señalar una antideportiva a Raieste sobre Cook, lo que mandó al alero al banquillo al cometer su tercera falta (30-44). El Palacio comenzó a apretar aún más para ayudar en cada defensa ante un UCAM algo precipitado por la ansidad de recortar, ansiedad que quitó Nakic con dos triples consecutivos para hacer estallar al pabellón esta vez con una mezcla entre alivio y euforia (38-46). Sin embargo, en las dos últimas posesiones, fue el Breogán capaz de mantener los diez puntos al descanso (38-48).

Se apaga la chispa

La segunda parte comenzó para el UCAM con una defensa un poco más agresiva y con Sant-Roos rodeado por DeJulius, Ennis, Nakic y Cacok. Un parcial de 4-0 parecía tornar el guion en el arranque del tercer cuarto, pero el equipo gallego respondió rápidamente (44-50). Parecía apagarse la chispa universitaria con un triple de Brankovic y un mate de Dibba en carrera, por lo que tuvo que aparecer de nuevo Ennis junto a un incisivo siempre DeJulius (50-58). Si en la primera parte la falta de acierto fue la losa del UCAM, ahora su debilidad pasaba por la defensa. No conseguía dar con la tecla para frenar al Breogán y el partido se detuvo durante unos minutos después de un encontronazo entre Cacok y Sakho en la lucha por un rebote que acabó con una doble antideportiva (52-60). Se atoró de nuevo el equipo universitario tras ese lance y no era capaz de reducir diferencias. Eso sí, recuperó buenas sensaciones con dos buenas defensas y otras tantas posesiones en las que pudo sacar mayor rédito si llega a estar acertado desde el perímetro tras mover bien el balón (55-64). Pero el Breogán respondió con más fuerza y cerró este periodo con más ventaja (57-70).

Sin sorpresa final

Respondió Francis Alonso a un triple de Forrest en la apertura de la fase decisiva del encuentro. El base del UCAM logró arañar tres tiros libres en la siguiente acción, pero la falta de concentración continuaba siendo palpable en un conjunto universitario que seguía perdiendo balones debido a la precipación o despistes inexplicables (61-78). Lo paró de nuevo Sito Alonso, aunque el tiempo comenzaba a correr en su contra. Restaban siete minutos y medio y eran 17 los puntos que debía recortar para que el Breogán no se llevase la victoria. Lo intentó el UCAM primero con las visitas al tiro libre de Cate, sacando petróleo en más de una acción al estar el Breogán en bonus, y comenzó a creer con un triple de Ennis que hacía factible la remontada a menos de cinco minutos del final al rebajar la barrera de los dobles dígitos (69-78). Elevó de nuevo su rugido el Palacio y el escolta no perdonó en cada oportunidad que tenía para recortar (73-80). Así intentó colapsar al Breogán en este tramo final, con Radebaugh, Ennis y DeJulius en el juego exterior, dejando el base un triple espectacular, y su defensa reconocible (76-84). No obstante, la distancia volvió a los diez puntos a dos minutos del final y Cook dinamitó cualquier opción con su cuatro triple en el partido (78-89). Aún así, el final se prolongó con un intercambio de visitas al tiro libre que no cambió nada (83-96).