El UCAM Murcia quiere dar continuidad a su estado de gracia

En el segundo partido consecutivo de ACB en casa y tercero en el Palacio de los Deportes en menos de dos semanas, el UCAM Murcia CB quiere dar continuidad a ese estado de gracia en el que se encuentra para sumar su sexta victoria de la temporada y dar otro paso más hacia la Copa del Rey de Valencia. Los universitarios reciben esta tarde (18:00 horas, DAZN) a un Río Breogán que solo ha ganado dos encuentros, uno de ellos en la pista del Casademont Zaragoza, y que llega a Murcia tras caer frente al Gran Canaria (81-92).

Los lucenses, que el curso pasado pasaron apuros pero que acabaron en línea ascendente con Luis Casimiro en el banquillo, tienen a dos jugadores entre algodones, Erik Quintela, que apenas está teniendo protagonismo -solo ha disputado un partido- y que ahora sufre molestias en la muñeca izquierda, y el ala pívot Mihajlo Andric, que llegó con un contrato temporal y que ha sido renovado hasta el final de la campaña, con problemas en el cuádriceps.

El conjunto lucense solo ha sumado dos victorias en el arranque de la temporada

«El Breogán tiene muchos especialistas en el tiro de tres, pero algo que hace muy bien es el ritmo de juego, y para superar ese ritmo hay que hacer un esfuerzo grande. Tenemos que intentar que no puedan jugar a lo que a ellos les gusta. Si su porcentaje de tres (34,41%) no lo reducimos, las posibilidades de victoria son muchos menores. Por ello tenemos que defender a un nivel muy alto para que el acierto no vincule nuestro marcador. Y contra un equipo como el Breogán es fundamental», apuntó Sito Alonso en la previa de un encuentro donde volvió a lanzar un mensaje para evitar que el exceso de euforia que se vive entre la afición, se transmita a los jugadores. «Un 5-1 no te da para relajarte en tu día a día, porque si lo haces, tienes un problema gravísimo. Más vale que mejoremos muchas cosas de las que estamos haciendo porque el resto de equipos las van a mejorar, y si te quedas estancado, lo vas a pasar mal», advirtió.

Sito Alonso / Juan Carlos Caval

También Luis Casimiro, uno de los entrenadores más respetados en el baloncesto nacional, habló del UCAM Murcia: «En la ACB están muy sólidos. Este año están jugando con mucho ritmo, algo que no tenían en años anteriores. Sus transiciones ataque-defensa son vertiginosas, están jugando con más tiros. Y luego está la complejidad táctica que siempre tienen los equipos de Sito», expresó, para a continuación añadir que «ahora mismo es uno de los equipos más sólidos de la competición. Por delante tenemos un reto bastante grande porque ganar en su pista siempre es muy difícil y este año, además, están jugando muy bien», incidió.

Sakho, a la derecha, en su último partido con el UCAM. | ACB PHOTO/D. CATALÁN / ACBPhoto

Tres reencuentros

El principal problema del Breogán es que varios de los refuerzos de este verano no han terminado de encontrar regularidad en su rendimiento. El escolta Francis Alonso, con 14,2 puntos y un 50% de efectividad en los triples, está siendo su referente anotador. El base DeWayne Russell (9 puntos y 4,5 asistencias) y el pívot croata Danko Brankovic (9,2 y 3,8 rebotes) también encuentra aro con asiduidad.

Jordan Sakho y Arturs Kurucs regresan al Palacio de los Deportes de Murcia

En su plantilla también hay dos jugadores que estuvieron en la temporada del subcampeonato de liga de los murcianistas, el pívot Jordan Sakho, que a mitad de ese curso regresó al Breogán, y el escolta Arturs Kurucs. El primero está jugando una media de 15:56 minutos (4,3 puntos y 5,3 asistencias), y el segundo, 22:46 (6,7 puntos). En las filas murcianistas hay un jugador con pasado breoganista, el ala pívot Toni Nakic, quien militó en el equipo de Lugo desde 2022 hasta junio de este mismo año.