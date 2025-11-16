Trabajada victoria del CD Cieza que vale un liderato

En los prolegómenos del encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria del deportista local Juan Morcillo Avilés, fallecido recientemente, ante cerca de 500 espectadores que se acercaron para ver el encuentro en el que el equipo local se jugaba sus aspiraciones de alcanzar el liderato. El arranque fue un tanto dubitativo por parte de los locales ante una buena defensa que por momentos llegaba a los seis efectivos, pero aun así, con un buen toque de balón, los pupilos de Jaime Alarcón se fueron haciendo poco a poco con el dominio del juego, dominando claramente el primer tiempo sin que los esparteros inquietaran la meta defendida por un Carlos Molina que estuvo certero en las pocas ocasiones que le llegaban; tan solo Esteban logró inquietarlo en un disparo que salió por poco en los primeros minutos y buen disparo de Samu en los minutos finales de esta primera parte que casi finaliza en la red.

Tras el descanso, la inquietud se apoderaba de la grada, que veía cómo los pupilos de Despotovic no encontraban su sitio, intentando jugar por las bandas, pero sin apenas verticalidad, con algún chispazo esporádico de Domi, que una y otra vez tenía que retroceder el esférico atrás para volver a trenzar de nuevo una jugada que inquietara la meta visitante, y en la que Gallego tuvo una certera parada que bien podía haber cambiado el signo del encuentro.

Isi, presente en La Arboleja / JOSÉ BERMÚDEZ

Cuando todo el público daba por bueno el empate visto lo visto, un destello de calidad de Darío con un certero remate dentro del área llevaba la euforia a la grada; corría el minuto 87 y de nuevo el Cieza se aferraba a la épica para lograr un valiosísimo triunfo de los que al final pueden valer una liga, logrando, tras el empate del Imperial, que arrancaba la jornada como líder, volver a liderar el grupo XIII de la Tercera División.