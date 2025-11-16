Jorge Rodríguez y Sara Shiri se hacen con la Carrera Auxiliar Conservera

La IV Carrera Solidaria Auxiliar Conservera-Memorial Pedro Vicente Cascales Alacid se celebró en Molina de Segura por la orilla del río Segura. Los beneficios irán destinados un año más a Afacmur. Se disputaron carreras de 5 y 10K, además de una marcha no competitiva de tres kilómetros, contando también con la novedad de una prueba inclusiva de un kilómetro en las inmediaciones de Auxiliar Conservera, bajo la organización de la empresa molinense con la colaboración de la Federación Murciana y el Ayuntamiento. Por el lado masculino, el podio absoluto estuvo copado por atletas de Rajaos Runners Alcantarilla, con triunfo para Jorge Rodríguez (33:27), seguido Miguel Ángel Pérez (33:51) y Pablo Vicente, con el mismo tiempo. En el apartado femenino se impuso Sara Shiri (41:37), por delante de Irene Quilón (42:42) y Carmen Lorca (42:44). En los 5K, el molinense Roberto Castellón (16:08) ganó seguido por Juan Gomariz (16:20) y Jesús Joaquín Barba (16:23). En féminas ganó Silvia Martínez (22:05), seguida de Mari Muñoz (22:11) y Cristina Sarabia (23:20).