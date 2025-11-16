El Real Murcia, a mantener la racha frente a un Teruel herido en su confianza

Desde la llegada ‘de rebote’ de Adrián Colunga al banquillo del Real Murcia, todo son alegrías para la parroquia grana. Tres victorias al hilo, una en Copa y las dos últimas en liga, donde ha retomado el vuelo el cuadro murcianista. Ya ha dejado los puestos de descenso y se ha alejado de la penúltima posición que dejó como herencia Joseba Etxeberria. Ahora debe afianzar su situación, convertir sensaciones en realidad y seguir escalando puestos en la clasificación. Lo intentará frente a un Teruel (12.00, LaLiga+) que llega con la confianza herida.

En apenas dos semanas, el Murcia ha pasado de mirar hacia abajo a mirar hacia arriba para ver hasta dónde puede llegar. Y, ciertamente, puede llegar a donde se proponga. Mientras sigue un sólo punto por encima del descenso, los de Colunga se fijan más en lo que tienen por arriba: 4 de distancia con el playoff y 8 con el liderato. De volver a ganar hoy al Teruel, el cuadro grana se colocaría con 16 puntos y podría subir varios lugares a costa de los siete equipos que tiene a una y dos unidades.

Enfrente tendrá a un Teruel que está haciendo una gran temporada después de ascender el curso pasado. Es cuarto, con 19 puntos. Ha ganado cinco partidos, ha empatado cuatro y sólo ha perdido dos. La última derrota -primera en casa-, durante la pasada jornada a costa del FC Cartagena, fue un pequeño toque a la confianza que demostraba como local. Llega herido a la Nueva Condomina, donde quiere recuperar los puntos perdidos en su lucha por continuar en la zona alta.

Por su parte, el Real Murcia llega pleno de motivación. Esa que no había forma de encontrar con el técnico vasco. El cambio en el banquillo, la eliminatoria de Copa, la actitud de los jugadores o todo ello en conjunto ha traído de vuelta esa motivación que determina más del 50 por ciento de lo que sucede dentro de un terreno de juego.

Ahora, todo el vestuario grana está enchufado y comprometido. Los malabares para confeccionar una defensa íntegra parecen funcionar. El centro del campo, aunque al ‘tran-tran’, va encajando las piezas. Y la delantera carbura a altas revoluciones para permitir que el equipo siga adelante. El últmo pase de Ekain, el ímpetu de Pedro Benito y la puntería de Flakus están de regreso.

El síntoma más claro de la recuperación de este Real Murcia está en su reacción a las circunstancias de los partidos. No venirse abajo con el primer gol del rival -Gimnàstic- ni rendirse por el empate tras comenzar ganando -Antequera y Betis Deportivo-. De todas esas situaciones ha salido airoso el Real Murcia. Porque con Colunga todo parece haber dado la vuelta.

No quiere aceptar méritos el entrenador grana ni hacer leña del árbol caído con Joseba Etxeberria, pero el exdelantero le ha dado una vuelta de tuerca a la idea del técnico vasco y ha logrado lo que este pretendía. Un Real Murcia ofensivo, determinado, con posesión y con intención de ir a por los partidos. Colunga admite que ya va «viendo cosas» del equipo que quiere construir y agradece la «predisposición» de sus jugadores para aceptar sus «pinceladas» tácticas.

El entrenador tiene las mismas bajas que tenía en la jornada anterior: Moyita, Antxon Jaso, Zeka y Piñeiro continúan fuera del equipo. Por otro lado, Joao Palmberg «podría estar» según el entrenador. Habrá que esperar a la confirmación de la convocatoria poco antes del inicio del encuentro para saberlo. El Real Murcia quiere aprovechar el segundo encuentro seguido en casa para sumar otros tres puntos que continúen corrigiendo su situación clasificatoria.