El Real Murcia se frena ante el Teruel

La racha victoriosa de Adrián Colunga se ha acabado este domingo. No ha perdido el Real Murcia ante el Teruel, pero tampoco ha ganado. No han paso los murcianistas del empate (0-0). Un resultado que ve frenado su ascenso en la clasificación.

No es la alineación lo que más se espera en las previas de los partidos del Real Murcia. Es el parte médico lo que más aguardan los aficionados granas. Y es que en esta temporada no hay semana que no se sume alguien a la enfermería murcianista. Para este partido ante el Teruel, el último en caer en la maldición de las lesiones fue Alberto González. El central que lleva varios cursos sin ni resfriarse, no pudo entrar en la convocatoria por unos problemas musculares. Y sin Alberto González, Colunga ya tuvo que hacer más que malabares para confeccionar una zaga a cuadro.

Apostaba el técnico murcianista por una defensa de tres, con Héctor Pérez, Sekou y Andrés López por el centro, dando libertad a Jorge Mier y a Álvaro Bustos, y dando la batuta en el centro del campo a Antonio David, Juan Carlos Real y Ekain.

No fue, como se podía esperar, la defensa una línea asequible para el Teruel. Fue mucho más asequible para los visitantes ganar la batalla en el centro del campo. Y es que en el medio encontraron a un amigo gracias a las pérdidas que acumulaba Antonio David y que daba vida a los de Parras en ataque. Es verdad que el Teruel se sintió cómodo durante más de media hora, sin embargo, las únicas veces que consiguió generar peligro fue gracias a los regalos del ex madridista. Solo la falta de pegada de los locales y la intervención de Gazzaniga en una de las más claras evitaron que Nueva Condomina se llevara otro berrinche.

El berrinche no llegó por los goles del Teruel pero sí por los 40 minutos que se marcaron los de Colunga. Una vez más, el Real Murcia es incapaz de evolucionar en su juego. Da igual las vueltas que le dé el asturiano, porque igual que ocurría con Etxeberria, el juego de los granas es nulo. Nadie es capaz de poner orden en centro del campo, apenas pudo llegar una vez Jorge Mier por banda y durante muchos minutos tanto Pedro Benito como Flakus pasaron completamente desapercibidos.

Pagaba el Real Murcia esa desconexión, y tampoco conseguían aprovechar las acciones a balón parado. Y así iban pasando los minutos con un Teruel insistente, ganando balones gracias a la presión y poniendo en aprietos a una defensa inédita que por lo menos lograba sacar la cabeza.

Flakus no puede seguir con su racha

Sin juego ni ideas de juego, el Real Murcia queda pendiente de chispazos. Ocurrió en Sevilla ante el Betis Deportivo, sucedió hace una semana ante el Nástic y este domingo se vio que era la única solución válida cuando el partido entraba en la recta final de la primera parte. Porque el Real Murcia solo necesitó una llegada para poner en alerta a todo el Teruel. Lo único malo es que en esta ocasión el remate de Flakus se marchó pegado al palo.

Fue en el minuto 42 cuando se producía la que era la ocasión más clara del Real Murcia, y una vez más el desatascador fue un Pedro Benito que se imponía en el centro del campo para ganar un balón que lanzó a la carrera a Flakus. Se presentaba el esloveno delante del meta rival, pero, cuando los aficionados ya se preparaban para celebrar el gol, el balón se marchó pegado al palo.

Necesita el Real Murcia como el comer a Pedro Benito, porque es Pedro Benito el único capaz de conectar los cables para que Flakus entre en juego. Entre los dos dieron un poco de sentido al juego de los granas en los últimos minutos de la primera parte. Fue el único motivo de esperanza de cara a un segundo tiempo en el que Colunga estaba obligado a agitar el árbol para que el tedio dejar paso a algo de ilusión.

Un movimiento hizo el técnico asturiano al descanso. Ekain se quedaba en el vestuario, entrando en acción Pedro León. Pero lo que no movió el preparador murcianista fue la línea de tres en defensa, una línea que cada vez dejaba más huecos y que desequilibraba a todo el equipo, incapaz de posicionarse en el terreno de juego.

Otra vez Gazzaniga

No había ningún sentido en el juego del Real Murcia, un Real Murcia que conforme iban avanzando los minutos sufría cada vez más. Mientras los granas sumaban pérdidas, el Teruel ganaba vida. También logró Parras reactivar a los suyos con la entrada de Padilla. Fue el de Fuerteventura el que volvió a meter miedo a los murcianistas. De hecho, en uno de sus remates tenía que aparecer Gazzaniga para volver a salvar a los suyos (65).

Intentando parar un poco el paso al frente del Teruel, Colunga volvía a mover el banquillo. Isi Gómez y Palmberg eran los elegidos para conseguir aumentar la posesión con el balón. Se marchaban Juan Carlos Real y Sekou.

El que no se movía del césped era Antonio David, y eso que el jugador gaditano no daba pie con bola, acumulando pérdida tras pérdida.

Paso adelante, pero no suficiente

Agradeció el Real Murcia la entrada de Isi Gómez y Palmberg. Por una vez, lograban los granas ganar el centro del campo. Pero con el reloj ya llegando al minuto 90, los granas no supieron lidiar con las urgencias, mostrándose muy precipitados en los metros finales. Aunque la posesión en ese tramo era de los locales, el Teruel no flaqueaba en defensa, desquiciando a los de casa.

Y así se llegó al final del partido sin que se pudiera mover el marcador.