Las previas de los equipos de la Región de Segunda RFEF

Un derbi y dos encuentros fuera de casa este domingo para los equipos de la Región que militan en el grupo IV de Segunda RFEF.

El Águilas visita a la Minera con el liderato en el punto de mira

La Deportiva Minera recibe esta mañana (12:00 horas) en el Ángel Celdrán a un Águilas FCque llega al Llano del Beal en la segunda plaza y con la posibilidad de superar al Extremadura en el liderato. Un derbi que va a ser muy diferente al diputado el pasado mes de agosto en Copa Federación, que ganó la Minera, y muy diferente porque ambos equipos han ido creciendo a lo largo de la temporada. Incluso para el entrenador costero, Adrián Hernández, al equipo minero «no le corresponde su clasificación con referencia al potencial que tiene». Para la cita tiene las dudas del extremo Kevin Manzano y del delantero Chris Martínez, con molestias. La alineación visitante podría ser la formada por Salcedo, Johan Terranova, Ángel López, Antonio Sánchez, Uri; Mario Abenza, Keita y Mateo Enríquez; Javi Pedrosa y Pipo; y la referencia arriba volverá a ser Seth Vega. JAIME ZARAGOZA

Un Lorca Deportiva en racha visita a un candidato al ascenso

El Lorca Deportiva está viviendo su momento mas dulce desde que nació en 2012, en Segunda B. Jamás había encadenado cuatro victorias consecutivas y cinco jornadas sin perder. Esto le ha llevado a dos puntos del play off de ascenso y cinco por encima del descenso. Esta tarde, a las seis, tiene otra reválida en el estadio Chapín ante el Xerez CD, tercer clasificado. Los lorquinos han ganado los dos últimos partidos como visitantes. Una vez más, la plaga de bajas no facilita el trabajo al técnico Sebas López. Demasiadas lesiones en este inicio de la temporada: Spinman, Juan Hernández, Álex Peque y Carrasco. El entrenador aguileño se ve obligado a colocar a jugadores fuera de sus demarcaciones habituales. Una de las dudas, y esta no es por lesión, está en la portería entre Ernestas o Fran Árbol. El colegiado extremeño José Antonio Gil será el encargado de dirigir el partido. CAYETANO MONTIEL

El Yeclano se mide al Almería B de José María Salmerón

A las 12:00 (televisado por Football Club), el Yeclano Deportivo visita al Almería B con la ilusión de sumar tres nuevos puntos que le permitan alargar su buena racha de resultados. El cuadro azulgrana se presenta en tierras almerienses sin conocer la derrota desde principios del mes de octubre, cuando cayó derrotado por 2-1 ante el Xerez Deportivo. Desde entonces los del Altiplano han sumado cuatro victorias y un empate, que también se considera positivo porque fue en La Condomina ante el UCAM Murcia.

Esto le ha permitido al conjunto dirigido por Iván Martínez escalar en la clasificación hasta el quinto puesto que ocupa en este momento. La buena dinámica le ha permitido instalarse en la zona de play offs, pero es consciente el equipo de que mantenerse ahí solo se consigue sumando más triunfos debido a la igualdad existente en el grupo.

A priori, es un choque propicio para seguir la buena línea de resultados, ya que visita al colista de la clasificación. El Almería B suma solo cuatro puntos, está a nueve de la salvación, y desde hace dos semanas lo entrena Salmerón, entrenador con experiencia y además almeriense, y desde el club rojiblanco lo ven como la única tabla de salvación. Eso sí, para intentar salir de ahí debe empezar a ganar partidos ya.