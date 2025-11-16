Pena máxima para el Yeclano Deportivo

El Yeclano Deportivo se marchó de vacío del Francisco Pomedio de Huércal de Almería tras caer por 1-0 ante el Almería B en un partido cuyo guion terminó siendo especialmente cruel para los de Iván Martínez. El cuadro azulgrana, lejos del nivel ofrecido en semanas anteriores, nunca terminó de encontrarse cómodo sobre el césped artificial y acabó pagando caro un error propio en la primera mitad.

El encuentro comenzó con un Yeclano impreciso, incómodo, sin la fluidez habitual en la circulación y superado en varias fases por la intensidad del filial rojiblanco. Ese desconcierto derivó en el único tanto del choque, encajado cuando apenas se superaba el minuto 20. Un balón largo aparentemente sin mayor peligro se convirtió en un regalo envenenado tras un despeje defectuoso de Guille Acin. Iker Burgos, atento y con todo a favor, solo tuvo que empujar el balón para hacer el 1-0 que acabaría siendo definitivo.

El golpe sirvió para despertar al conjunto del Altiplano, que a partir de ahí tuvo más balón y algo más de presencia ofensiva, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones reales. Tras el descanso, el guion se mantuvo similar: más iniciativa azulgrana, aunque vistiendo su segunda equipación blanquiazul, pero escasa claridad en los últimos metros.

Asier, jugador del Yeclano Deportivo, pelea un balón / L.O.

Buscando soluciones, Iván Martínez introdujo un doble cambio con la entrada de Babacar Fedior y Loren Bianco para añadir pólvora arriba, pero el tiempo fue consumiéndose sin que el Yeclano encontrara el camino hacia el gol. El partido parecía condenado a morir tal cual estaba… hasta que llegó la última acción, la más dolorosa.

En el minuto 97, un balón largo hacia Jorge Domínguez terminó con el delantero derribado por el central Pedro Fidel dentro del área. El colegiado señaló penalti sin titubeos. Era la opción que tanto había buscado el Yeclano para rescatar un punto. Sergio Carrasco asumió la responsabilidad desde los once metros, pero Jesús, el guardameta local, detuvo la pena máxima con una estirada magnífica que ahogó el grito de gol de los de Yecla.

Así, el Yeclano Deportivo regresó del Francisco Pomedio con las manos vacías y la amarga sensación de haber dejado escapar una oportunidad inmejorable en el último suspiro, ante un rival que ocupaba el puesto de colista. Un final cruel para un equipo que no tuvo su día ni tampoco fortuna.