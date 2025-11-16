Pedro Acosta, cuarto en Valencia y en el Mundial

Pedro Acosta no pudo culminar la temporada con un podio en el Gran Premio de Valencia. Sí que se hizo con la cuarta plaza de la clasificación del campeonato con un cuarto puesto. Pero la última carrera del año le dejó un sabor agridulce mientras que Fermín Aldeguer, de menos a más, acabó quinto tras superar en la última curva a su compañero en el Team Gresini Álex Márquez, que acabó con problemas de neumáticos.

Pintaba bien el fin de semana para el mazarronero después de marcar el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos y de acabar segundo en la carrera al sprint tras Álex Márquez. Pero no acabó como esperaba, logrando su primera victoria en la categoría reina y también perdiendo un podio que peleó hasta la extenuación, pero que le arrebató Fabio Di Giannantonio. Antes de eso, el murciano salió bien, con Aldeguer sexto, pero se vio superado por Raúl Fernández, que rápidamente se marchó a la caza de Marco Bezzecchi y de Álex Márquez, los más rápidos en el tramo inicial. Acosta, cuarto, mantuvo el ritmo y se enzarzó en una pelea con el menor de los Márquez, al que superó a siete vueltas del final tras recortar casi dos segundos de desventaja. Aldeguer, tratando de remontar, se tocó de nuevo con Jack Miller, como ocurrió en la carrera la sprint, pero logró deshacerse del austrlaiano.

Con Acosta rodando tercero, el peligro llegaba desde atrás porque Di Giannantonio llevaba un ritmo más fuerte. Y aguantar a una Ducati en un circuito como el de Valencia es complicado. Y así ocurrió porque se quedó con la miel en los labios, como también le ocurrió a Raúl Fernández, quien recortó ostensiblemente las diferencias con Marco Bezzecchi, al que dio caza pero al que no pudo superar en ningún momento.