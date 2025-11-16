Motta salva un punto para el Jimbee en el tramo final

El Jimbee Cartagena salió vivo de uno de los pabellones más exigentes de la Primera División y lo hizo con la sensación de haber sumado algo más que un punto. El empate (1-1) ante Jaén Paraíso Interior, logrado en el tramo final gracias a un doble penalti convertido por Motta, premió la insistencia, la serenidad en los momentos decisivos y el carácter competitivo de un equipo que nunca perdió la fe pese a las adversidades y a una expulsión que indignó por completo al banquillo cartagenero.

El conjunto de Duda arrancó mejor que su rival. Ritmo alto, presión efectiva y dos llegadas muy claras que pudieron cambiar la historia del partido. Gon Castejón primero y Pablo Ramírez después rozaron el 0-1, pero la falta de acierto mantuvo vivo al cuadro local y permitió a Jaén asentarse con el paso de los minutos.

Y en un duelo de esta exigencia, los errores se pagan caros. En el minuto 15, una buena combinación por banda izquierda entre Dani Zurdo y Michel acabó con el ala del cuadro jiennense definiendo ante Chemi para el 1-0. Un golpe duro, porque el Jimbee había sido superior en tramos importantes de la primera mitad y había dado sensación de controlar el ritmo del duelo hasta ese momento.

El encuentro se calentó todavía más con la expulsión directa de Jesús Izquierdo. Un choque fortuito con Espíndola, que terminó lesionado y sustituido (aunque pudo volver posteriormente), acabó con una cartulina roja para el cierre. Un castigo que dejó atónito e indignado al banquillo visitante, sobre todo a Duda, y que cambió por completo la dinámica del partido durante varios minutos.

El Jimbee se vio obligado a defender con uno menos durante dos minutos. Lo hizo con una solvencia admirable, manteniendo el 1-0 y evitando que el encuentro se rompiera. Ese esfuerzo, en un pabellón que aprieta como pocos, fue clave para sostener las opciones de puntuar y reforzó la confianza del equipo de cara al segundo tiempo.

Tomaz, en una acción del partido / Prensa Jaén Paraíso Interior

La segunda parte mostró a un Jimbee más maduro, entendiendo mejor los tiempos del partido. Los de Duda fueron provocando faltas en su rival hasta situar a Jaén con cinco muy pronto. Aunque el ataque no tuvo la fluidez habitual, el equipo mantuvo la paciencia necesaria para esperar su momento y no desesperarse ante la intensidad defensiva local.

Ese momento llegó en forma de sexta falta. Doble penalti. Y Motta, con sangre fría, firmó el 1-1 que hacía justicia a lo visto sobre la pista y que premió la constancia de los cartageneros.

El tramo final fue de intercambio y tensión, pero ninguno de los dos equipos consiguió romper el empate. El Jimbee se marcha del Olivo Arena con la sensación de haber firmado un partido serio, de enorme compromiso, y con argumentos para pensar que el equipo crece en escenarios difíciles y se consolida como un bloque cada vez más competitivo.n