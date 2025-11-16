Carreras populares
Mario Molina y Synove Brox se coronan en la Subida al Castillo de Lorca
La carrera, con una parte final con un desnivel de un 13%, congrega a unos trescientos corredores
El Cross Patrón de Lorca-Subida al Castillo celebró su edición número 47 coincidiendo con la festividad de San Clemente. Casi trescientos valientes tomaron la salida en esta edición cuya principal novedad es que se trasladó a la jornada del domingo. Los organizadores han buscado con ese cambio algo más de participación, pero no lo han conseguido. Lo que se si se demostró es que el rey de las carreras populares de Lorca es el atleta del CA Puertas Lorca Mario Molina, quien ganó por delante de Hassani Oumanouch y Julio Alberto Ponce. En mujeres, Synove Brox fue la más veloz, con la boxeadora profesional de Puerto Lumbreras Mari Carmen Romero en la segunda plaza, y María Jesús Miras en la tercera. La prueba se desarrolló en una mañana fresquita con el sol en todo lo alto. Un día perfecto para practicar cualquier deporte, y en especial el atletismo, aunque esta prueba no es fácil ya que aunque solo son 4.500 metros, la parte final tiene una pendiente cercana al trece por ciento de desnivel, de ahí que muchos atletas no se atrevan a correrla.
