El Lorca Deportiva pesca en Chapín pese a la lluvia

Sigue el mes feliz para el Lorca Deportiva. Quinta victoria consecutiva y sexto partido sin perder. El partidazo que realizó el equipo lorquino en la tarde de ayer en el estadio de Chapín con triunfo ante el gallito Xerez CD le coloca en la cuarta posición a cuatro puntos del líder. Lo del Lorca Deportiva, desde que perdió el cinco de octubre ante el Huelva, es digno de estudio, ya que ningún equipo de la categoría, de los cinco grupos, ha logrado esa racha. Además, ha sido una semana de nueve puntos por el partido que tuvo que recuperar el pasado miércoles ante el Puente Genil. El próximo será el domingo ante el Melilla a las doce en el estadio Artés Carrasco.

El Lorca que vistió de rojo carmesí realizó un partidazo perfecto y fue el justo vencedor ante una climatología adversa, puesto que estuvo lloviendo casi todo el encuentro. A los equipos de Sebas López, es muy difícil remontarles si estos se adelantan en el marcador, sea la categoría que sea. Tres puntos y para casa.El técnico aguileño del Lorca recuperaba para este choque a algunos futbolistas, aunque de inicio confiaba en los mismos de los últimos partidos. Volvía a colocar en la meta a Ernestas, mientras que los demás eran los habituales, con Escobar y Morros en los laterales, Sergi y Fromsa en el centro de la defensa; por delante, los escuderos, Álvaro Martínez y Willy. En los costados, Gabri López y Acevedo; en el enganche, Heredia; y en punta, Naranjo. Había más fondo de armario, ya que por fin pudieron tener minutos Juan Hernández, Alex Peque y Carrasco. Un respiro para el entrenador, aunque los aficionados blanquiazules ya pueden corear el once habitual de carrerilla.

Fenomenal actitud de los jugadores lorquinistas. Muy bien en defensa. Serios. Interpretando en el campo lo trabajado en la pizarra. Solidarios y creyendo en lo que estaban haciendo.A ello contribuyó el golazo del bullense, Morros, a los tres minutos. Quedaba mucho tiempo por delante y podía pasar de todo, ya que los locales no tenían más remedio que volcarse sobre la meta de Ernestas, pero que le quiten lo bailao. Ya que no marcan los delanteros, lo hacen los defensas. Morros se estrenó. El equipo lorquino demuestra cada vez más hechuras, perfecto en defensa; en el medio campo no construye mucho, pero Álvaro Martínez y Willy ganan todos los duelos. En las bandas, Gabri López tiene una hora buena suficiente para tener muy entretenido a su lateral. Por la izquierda, Acevedo sigue subiendo el nivel. El joven Heredia no se ve mucho, pero aporta mucho trabajo, mientras que Naranjo se pelea con los centrales.

Lo que ocurrió en la primera parte no fue muy vistoso, aburrido para los aficionados, pero el Lorca, con el gol a favor, estaba haciendo su partido, defendiendo sin fisuras e intentando sorprender arriba. Con ese resultado a favor de los lorquinistas, se llegó al descanso. Valió el gol de Morros. No metió miedo el Xerez CD debido al gran trabajo de los visitantes.

El Lorca Deportiva celebra la victoria en Chapín / Prensa Lorca Deportiva

Las espadas en todo lo alto en la segunda parte. El Xerez CD tuvo que arriesgar. Sometió al Lorca Deportiva en muchas fases del choque, pero es cierto que Ernestas, muy seguro, tampoco se tuvo que esforzar demasiado. Sebas López, ya con fondo de armario, movía el banquillo. Por fin podía hacer cambios ofensivos. No se cortó. Tuvieron minutos tanto Juan Hernández como Alex Peque y Carrasco. No le pasó como en partidos anteriores, donde todas las sustituciones eran defensivas, a veces por obligación.Los lorquinistas tuvieron alguna opción de sentenciar el partido, pero se preocupaban más por guardar la ventaja y buscar la sorpresa al contragolpe.Los locales querían, pero no podían. Los visitantes ganaban los duelos, muy metidos en el partido y sobre todo muy enteros, pero nunca encerrados en su parcela.

El Xerez tuvo más posesión, pero salvo alguna acción esporádica, no daba la impresión de que podía empatar, excepto en los cinco minutos que el colegiado alargó a los noventa.Grandísimo triunfo de un Lorca que dejó una grata impresión en un campo muy complicado.