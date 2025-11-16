Baloncesto
Liga Endesa: UCAM Murcia - Río Breogán, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario en el Palacio correspondiente a la Jornada 7 de la Liga Endesa
En directo: UCAM Murcia - Río Breogán (18.00 horas, DAZN)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está la clasificación de la ACB
- Previa: El UCAM quiere dar continuidad a su estado de gracia
