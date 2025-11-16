El Jimbee, a romper su mala racha fuera de casa

Desde la cuarta jornada, concretamente el pasado 28 de septiembre, cuando venció con claridad por 1-6 en Córdoba, el Jimbee Cartagena no sabe lo que es ganar como visitante en liga. Es, sin duda, el único punto negro en este notable inicio de temporada. Esta tarde (19:00, LaLiga Plus), en el siempre complicado Olivo Arena y ante un Jaén Paraíso Interior que nunca lo pone fácil, el conjunto dirigido por Duda tiene la oportunidad de romper esa racha negativa y asentarse en la zona noble de la clasificación.

Como visitante, la escuadra rojiblanca suma un triunfo, dos empates y una derrota. Solo cayó en Noia por 4-3, en un partido loco que se decidió en el último instante a favor de los gallegos. Los dos empates (ambos por 2-2) pueden considerarse resultados positivos, logrados además en dos pistas de máxima exigencia: Palma, casa del vigente campeón de Europa, y el Jorge Garbajosa, ante Inter Movistar.

El encuentro debía disputarse ayer, pero un cambio de horario a solo tres días del partido, debido a la celebración de un torneo de kárate en el Olivo Arena, obligó a retrasarlo 24 horas. Este contratiempo ha afectado también al calendario del cuadro portuario, que jugará el miércoles en Cartagena ante el Valdepeñas un partido adelantado por la eliminatoria de los octavos de final de la Champions.

Un rival duro en su pista

El Jaén Paraíso no será un rival sencillo. El conjunto andaluz, séptimo con 13 puntos, se hace aún más fuerte en su feudo. Para ellos, el duelo es clave en su pugna por mantenerse entre los ocho primeros y acercarse a la clasificación para la Copa de España después de un mal inicio de la competición liguera. A estas alturas del curso, los equipos ya empiezan a hacer números para el torneo.

En principio, salvo Renato, jugador que llegó el pasado verano procedente del Jaén Paráiso, todos los jugadores estarán disponibles para el técnico de Florianópolis, que volverá a dosificar esfuerzos como es habitual ante un calendario tan exigente.