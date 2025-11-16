El intenso fin de semana de Daddy Yankee: de la NFL en Madrid a la gala de MotoGP en Valencia

La actualidad deportiva de un domingo sin ligas futbolísticas estuvo marcada en España por dos eventos de nivel internacional: el Gran Premio de MotoGP de Valencia y el duelo de la NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu.

Sobre el asfalto del Circuito Ricardo Tormo de Cheste se ponía fin a una intensa temporada de MotoGP en la que Marc Márquez volvió a reinar, mientras que en el feudo madridista tuvo lugar un histórico partido de la potente liga estadounidense. Dos eventos de alto nivel que, por curioso que pueda parecer, tuvieron un denominador común: Daddy Yankee. El cantante puertorriqueño puso de acuerdo a ambos deportes y firmó su particular doblete, con apenas margen entre una actuación y la siguiente.

Como es habitual en la Super Bowl, el partido en Madrid incluyó un espectáculo al descanso, con Bizarrap y Daddy Yankee como protagonistas. Una actuación que marcaba la vuelta a los escenarios del cantante puertorriqueño tras su retiro en 2023. Con el encuentro entre Miami Dolphins y Washington Commanders en empate (6-6), el duo interpretó por primera vez en directo su reciente sesión musical titulada 'Daddy Yanke: BZRP Music Sessions Vol.0/66'. Eran las 17.00 horas cuando dio comienzo una actuación que vino acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales, luces incandescentes de diferentes colores por las pantallas del estadio y un grupo de diferentes percusionistas dando ritmo a los miles de aficionados que corearon las canciones

Una vez que finalizó su canción, Daddy Yankee desapareció del escenario dejando solo a su compañero, que mantuvo la música unos minutos más.Tenía una buena razón. Le estaban esperando en Valencia para cerrar la gala de los campeones de MotoGP. Su aparición estaba prevista para las 19.30 horas y con poco margen de maniobra, el cantante tuvo que subirse a toda prisa en un helicóptero para llegar a tiempo a su siguiente cita.

El cantante ya fue una de las atracciones del sábado de MotoGP, cuando visitó el paddock a última hora de la tarde. Una primera toma de contacto en la que pudo saludar a Fabio Quartararo y posar con el mono de Jorge Martín.

Regreso a Valencia

Este domingo regresó a ese mismo escenario y es que por primera vez la gala de premios de MotoGP se llevó a cabo en las instalaciones del propio circuito, y no en la ciudad como sucedía habitualmente. El evento que cerraba la temporada de MotoGP arrancó a las 18.00 horas con el tradicional paseo de los protagonistas por la alfombra roja. A partir de las 18.30 fue el turno para entregar los galardones. Entre los premiados estuvieron Marc Márquez, campeón de MotoGP; Diogo Moreira, ganador del mundial de Moto2; y José Antonio Rueda, dueño del título de Moto3.

Para finalizar la ceremonia, Daddy Yankee volvió a subirse puntual al escenario. Con un look distinto al que lució en Madrid, donde apareció con chaqueta y pantalón de cuero, en Valencia el cantante lució un traje negro para acabar de amenizarla jornada con algunos de sus grandes éxitos.