El FC Cartagena, a evitar el aniversario del Europa como invicto en casa

Debe vestirse el Fútbol Club Cartagena este domingo con el traje de ‘El Grinch’. El mismo que se puso el pasado fin de semana para amargarle la vida al Teruel y hacerle ceder los tres puntos por primera vez en su estadio. Ahora intenta el cuadro albinegro amargarle la fiesta al Europa. No la de Navidad, para la que aún resta más de un mes de competición, sino la de su aniversario como invicto en casa. El cuadro barcelonés lleva casi un año sin perder en el Nou Sardenya. Lo cumplirá en dos jornadas. A menos que el Cartagena, vestido de ‘El Grinch’, lo evite.

El reto para el cuadro cartagenerista es mayúsculo. El Europa es la sensación de Primera RFEF en su año de debut en la nueva categoría y su fortaleza en casa llama la atención del panorama nacional. Casi un año completo sin perder en casa desde que lo hizo frente al Sant Andreu el 11 de diciembre de 2024. Desde entonces, su solidez en el Nou Sardenya le dio parte del ascenso, conseguido de manera directa como primer clasificado de su grupo.

Esta temporada, además de no conocer la derrota como locales, los catalanes son quintos con 18 puntos. Han ganado cinco partidos, han empatado tres y han perdido otros tres. Su principal arma ofensiva, Jordi Cano -7 goles-, no estará en el partido por acumulación de tarjetas, lo que Javi Rey consideró como «una alegría».

Los de Aday Benítez han aprovechado esa «dinámica ganadora» de la que habla Rey y que mantienen durante el último año. Ve el entrenador albinegro similitudes con su último rival, el Teruel, otro recién ascendido que también hacía de su estadio un fortín. Tras asaltar la Pinilla, quiere hacer lo mismo el Cartagena en el barrio de Gracia.

Javi Rey, técnico del FC Cartagena, durante un entrenamiento. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Alta motivación

Con la motivación por las nubes, pero sin confianzas excesivas llega el cuadro portuario al partido frente al Europa. Para rebajar la euforia, Javi Rey admitió en la rueda de prensa previa que el equipo aún debe «mejorar en muchos aspectos» con los que el entrenador no está demasiado contento. El juego fuera de casa y la capacidad de crear ocasiones y marcar es la obsesión del técnico gallego.

Rey quiere al Cartagena de Marbella. O al de Teruel. Aunque este último tuvo más puntería que capacidad ofensiv, pero esto tambien vale si da para ganar. Sobre todo, no puede repetir los errores que sí tuvo en la Pinilla, que le costaron un gol y que le pudieron costar la derrota de no ser por la inspiración divina de un Lucho García que apunta de nuevo a titular. El juego aéreo es el talón de Aquiles de este equipo.

Juega el Cartagena sabiendo el resultado del Atlético Madrileño, actual líder del grupo 2. Si pierde este mediodía el conjunto de Fernando Torres (21 puntos), el Cartagena (19) podría colocarse en lo más alto con una victoria. Si empatan los rojiblancos y ganan los albinegros, habría coliderato.

Para el intento de asalto del Nou Sardenya, Javi Rey no puede contar con Fran Vélez, que se produjo una rotura fibrilar en los músculos isquiotibiales durante la primera parte del choque en Teruel. Vuelve a tener el Cartagena únicamente dos centrales sanos, a sabiendas de la baja de larga duración de Marco Carrascal.

No hay dudas en la zaga, donde ya rotó con los laterales en la última jornada. Podrían regresar al once Nacho Martínez y Marc Jurado, sin minutos en Teruel. En el centro, un descansado Fidalgo puede volver a formar pareja con Larrea, mientras que Diego Gómez se podría ganar el premio de repetir en el once tras marcar. Luismi podría volver, con Kevin y Chiki insustituibles.

ALINEACIONES PROBABLES

CE EUROPA: Juan Flere; Guillem, Álex Cano, Puig, Campeny, Escoruela; Izan González, Caravaca; Babanzila, Ghailan y Mahicas.

FC CARTAGENA: Lucho García; Marc Jurado, Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Fidalgo, Larrea; Diego Gómez, Kevin Sánchez; Luismi y Chiki.

HORA Y TV: 21:00 horas, LaLiga+

ESTADIO: Nou Sardenya de Barcelona.