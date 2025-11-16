El FC Cartagena cae muy superado por el Europa

No pudo ser. No pudo firmar el Cartagena la segunda victoria consecutiva en su segunda salida seguida. Venían los albinegros de firmar un gran partido en Teruel, venciendo en un estadio fortificado, pero no pudo repetir hazaña en el Nou Sardenya. El endiablado ritmo del Europa fue demasiado para un Cartagena timorato y encerrado en su campo durante gran parte del encuentro.

Tras una primera mitad desequilibrada, en la que sólo se mantuvo el empate gracias a la anulación del tanto del Europa por mano previa, el partido se decantó para los locales en el minuto 60 con un golazo del central Campeny. Los de Javi Rey pudieron poner el empate en botas de Diego Gómez, Luismi e Imanol Baz, pero no entró la pelota y la reación terminó con la expulsión de Kevin. En el descuento, el Europa puso la sentencia.

Un amago de presión del FC Cartagena en campo contrario fue lo único que se vio del cuadro albinegro en la primera parte. No sabía la que se le venía encima. Desde los primeros compases del choque, el Europa comenzó a desequilibrar la balanza a su favor con intensidad, velocidad, precisión y determinación.

El primer acercamiento llegó en el primer minuto y, tras el saque de esquina, Óscar Vacas casi la pone en el fondo de la red con un remate accidental. Lucho, que fue el mejor del Cartagena tuvo que recular sobre sus pasos para sacar un balón que se colaba botando ajustado al palo.

La intensidad en las acciones del Europa era imposible de igualar por los cartageneros. El control del juego, con un Izan González magistral, era perfecto. Salían los de Aday Benítez con facilidad, movían la pelota de un lado al otro y encontraban siempre los espacios para atacar a la perdida defensa albinegra.

Comenzó a salvarse el Cartagena por detalles. El gol local cada vez parecía más cercano. La ocupación del espacio del conjunto escapulado no dejaba lugar a los de Javi Rey para meterse en el partido. Se sucedían los saques de esquina y los intentos sobre la meta de Lucho, que dejaron la marca en diez al término del primer tiempo.

Hasta pasado el primer cuarto de hora no se acercó el Cartagena a la meta de Flere. Y, cuando lo hizo, tuvo respuesta en forma de gol. Por suerte para los visitantes, el robo que inició la jugada de ataque fue con la mano. El FVS se lo puso fácil a Pablo Monterrubio en la rutinaria revisión de todos los goles.

El equipo escapulado maniataba al Cartagena mientras no aparecía nadie con la camiseta albinegra para cortar la cuerda. Tal era la asfixia que retrasaba los saques de puerta el meta cartagenerista. Desaprovechó Diego Gómez un regalo en salida de balón y sacó Lucho otra mano arriba para poner el punto y seguido al partido con el descanso.

En la reanudación, Javi Rey pensó un plan con un único cambio. Entró Alcañiz por un Ander Martín desaparecido en combate. Sin embargo, cambió muy poco el decorado. Precisamente Alcañiz se precipitó en su primera jugada cuando se plantó sólo con muchos metros por delante. Le achicó la defensa y disparó alto en la mejor del Cartagena hasta el momento.

El Europa pronto recuperó el protagonismo y se volcó sobre el área albinegra. Lo hizo con tanta intensidad, que casi coge adelantado Luismi a Flere en un intento desde la medular. No obstante, la insistencia local terminó dando sus frutos pese al riesgo. Con los dos equipos en el área albinegra, un saque de esquina jugado en corto llegó a la frontal para que Campeny, el defensa central, controlara alto y le pegara en la volea con el empeine al palo más alejado. El fuertísimo golpeo, que puso el 1 a 0 en el 60, fue imposible para Lucho, que no la vio salir, pese a su gran reacción.

La siguiente acción casi dibuja el 2 a 0, pero Nacho Martínez salvó con el pecho bajo palos cuando el disparo de Khalid ya había superado al portero. Pese a los golpes, el Cartagena quiso reaccionar y aprovechar los espacios que el Europa seguía dejando a la espalda, pero volvió a desaprovechar un mano a mano Diego Gómez -y ya van unos cuantos- que podía haber puesto el empate.

A quince para el final llegó la más clara para los visitantes cuando, primero Luismi y después Alcañiz se estrellaron con Flere. Segundos más tarde la sacó Escoruela bajo palos. No quiso entrar la pelota en las pocas ocasiones que lo mereció el Cartagena y tampoco lo trabajó más. El adiós definitivo al partido fue la roja directa a Kevin Sánchez en una acción tan fea como innecesaria, dejando la plancha sobre la rodilla de Izan en un balón dividido.

Con un equipo desguarnecido, el Europa hizo sangre. No paró de intentarlo hasta que logró el segundo por mediación de Meshak en el 94. El choque, muy competido y caliente, finalizó con la clara y merecida victoria local. Los catalanes se quedan la segunda plaza y los cartageneros bajan hasta la quinta, cerrando la zona de playoff.