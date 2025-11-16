El Cross de la Artillería regresa con triunfos de Ardil y Velasco

Después de un año sin disputarse por la DANA de Valencia, el Cross de la Artillería regresó a las calles de Cartagena para convertirse una vez más en una gran fiesta del deporte popular para niños y mayores. Carreras para todas las edades llenaron el entorno del Puerto de la ciudad en una jornada donde las condiciones climatológicas fueron ideales para la práctica del running. El Regimiento de Artillería Antiaérea 73 (RAA73), con base en Cartagena, volvió a poner toda la maquinaria en funcionamiento tras el aplazamiento en 2025 como consecuencia de la labor del Ejército de Tierra en las inundaciones de Valencia.

A nivel deportivo para adultos, se volvieron a desarrollar dos carreras, la Carrera del Faro, de 14 kilómetros, y el cross urbano, de seis. En la primera, el fuentealamero Antonio Martínez Ardil y la profesora cartagenera Mercedes Velasco, campeona en dos ocasiones de la Ruta de las Fortalezas, fueron los vencedores absolutos. El atleta de Las Palas mantuvo una pugna con otro campeón de la Ruta, Ramón Navarro, al que superó por solo un segundo en el sprint final (47:04). La tercera plaza fue para Juan Ramón García Gen, con 47:18.

Velasco, por su parte, completó el recorrido en 56:04, logrando una victoria en solitario por delante de María de los Llanos García López, con 57:48, y la tercera posición fue para Isabel Pelegrín, con 59:18.

Cross Urbano

Francisco Javier Ruiz Sánchez, atleta del Alhama, no tuvo rivales en la lucha por el triunfo en el cross urbano, como también le pasó a Inmaculada Pagán, del Alumbres Sport. El campeón masculino invirtió un tiempo de 20:32, estando acompañado en el podio por Lucas Gil Coll (21:01) y Hassan Mejraz Saadi, del Qualife Sport Clinic (21:44). Pagán, por su parte, marcó un registro de 25:42, estando acompañada en el podio por Virginia Yepes (26:38) y Celia Madrid Martínez (27:44), del Black Panzers.

Milla Urbana

Y para completar el programa de pruebas se celebró la Milla Urbana para alevines e infantiles. Nicolás Aniorte Yepes (4:48) y Amalia Marco Burova (5:23) fueron los triunfadores absolutos. Los podios los completaron Miguel Ángel Pastor Paredes (4:48) y Paco Morales Doménech (5:03), en hombres; y Marta Parra Fernández (5:26) y Adriana Martínez-Losa Martínez (5:31). También se celebró el cuarto de Milla para los más pequeños.