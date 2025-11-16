Carpe cierra el año con un podio en Valencia en pugna con Quiles

El Gran Premio de Valencia de Moto3 volvió a tener acento murciano. Álvaro Carpe y Máximo Quiles fueron protagonistas de principio a fin. La sonrisa se dibujó en el rostro del primero, que concluyó tercero en la carrera y cuarto en el Mundial, mientras que el segundo solo pudo ser quinto y se quedó sin el subcampeonato, pero siendo el mejor rookie de la temporada.

En una última vuelta frenética se decidió la carrera. Quiles, que durante gran parte de la misma había rodado en la segunda posición por detrás de Adrián Fernández, se vio desplazado por Furusato, cayendo a la tercera plaza. Pero desde atrás llegó Carpe, quien nunca estuvo entre los primeros -llegó a caer a la séptima posición-, quien firmó una remontada hasta la tercera posición tras un adelantamiento a Quiles en el último instante donde ambos se llegaron a tocar. De esta forma, el de El Esparragal logró su quinto podio de la temporada, con dos segundos y tres terceros, mientras que el del CFMoto Aspar, que ha logrado nueve y dos victorias, se tuvo que conformar con la quinta y el tercer puesto en la clasificación final del Mundial.

En la última curva, Carpe supera a Quiles

Desde la salida, los pilotos de Honda mandaron con Quiles a la expectativa, siempre tratando de conservar la segunda plaza. Pronto David Almansa perdió el liderato después de sufrir un toque en un adelantamiento con su compañero Adrián Fernández, quien entonces cogió la cabeza y ya no la soltó en ningún momento pese al acoso tanto del murciano como de Furusato. Carpe, luchando en el grupo, caía hasta la séptima plaza.

Máximo Quiles / X CFM Moto Aspar

Mientras que Quiles y Furusato se pasaban y volvían a pasar en cada vuelta, Fernández se mantenía en un cómodo liderato. Todo se iba a decidir en los últimos cinco giros, como así ocurrió. Carpe se puso a rueda del japonés a tres del final, con el otro murciano segundo. Con los neumáticos más enteros, sabía que era su momento. Y esperó hasta la última curva para superar a Quiles y cazar su quinto podio de un año marcado por los altibajos pero con un buen rendimiento en la recta final del campeonato.

"El grupo ha tenido al final una pelea difícil de gestionar", afirma Álvaro Carpe

“Tengo que dar las gracias por el apoyo del público y a todos mis seguidores, que han venido a apoyarme. Ha sido muy difícil la carrera porque Adrián Fernández apretó mucho desde el principio y el grupo ha tenido al final una pelea difícil de gestionar. Pero quiero dar las gracias a mi equipo, porque es increíble el trabajo. Dedico el podio a ellos y mando un recuerdo a la gente que sufrió hace un año la DANA en Valencia”, expresó Carpe nada más bajarse de la moto.

La última carrera del año, en cualquier caso, dejó claro que la Región tendrá la próxima temporada en Moto3 dos aspirantes al título, Quiles y Carpe, que continuarán en una categoría donde se han estrenado en 2025. El futuro más inminente de la categoría pequeña, por tanto, tiene acento murciano.