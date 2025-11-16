Carlos Alcaraz-Jannick Sinner, en las finales ATP: dónde verlo y a qué hora

Invictos en Turín. Así han llegado tanto Carlos Alcaraz como Jannick Sinner a la final de la Copa de Maestros. Los dos mejores tenistas del mundo se vuelven a ver las caras con un juego en título. Será el sexto duelo de la temporada entre ambos, con un balance de 4-1 para el murciano. Pero en pista rápida indoor, el italiano en casi imbatible. Por ello, el reto que se le presenta hoy al de El Palmar es mayor que incluso los que tuvo en las finales del Masters 1000 de Roma, Roland Garros, donde tras un partido épico logro el título, Wimbledon, el único duelo donde ganó el de San Cándido, Cincinnati y el US Open.

La final deseada se dará esta tarde. Porque todo el planeta tenístico quiere una presenciar una batalla entre los grandes dominadores del circuito en la actualidad. La última vez fue en Nueva York, donde Alcaraz se impuso en cuatro sets con más facilidad de la prevista.

La trayectoria de Alcaraz en las finales ATP

El murciano ha logrado borrar en Turín el fallo que cometió en el Masters 1000 de París, donde cayó en primera ronda. Comenzó su andadura el pasado domingo en el torneo de Maestros venciendo a Álex de Miñaur. Después superó a Taylor Fritz, el único que ha sido capaz de hacerle un set en todo el torneo. Pasó por encima de Lorenzo Musetti, una victoria que le sirvió para garantizarse el número 1 hasta el próximo Abierto de Australia, y en semifinales se deshizo el sábado por la noche de Félix Auger-Aliassime (6-2 y 6-4).

ATP Finals | Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime, en imágenes / Agencias

La trayectoria de Sinner en las Finales ATP

El camino de Sinner hasta la final ha sido más sencillo. Derrotó a Auger-Aliassime en el estreno, para después batir también a Alexander Zverev en la Round Robin. Por último, ganó a Ben Shelton, mientras que en semifinales se deshizo de Álex de Miñaur, todo ello sin ceder ni un solo set.

Jannik Sinner, imparable en Turín. / LAP

A qué hora y dónde verlo

El partido se podrá seguir en directo, a partir de las seis de la tarde, a través de Movistar, que media hora antes comenzará con la previa de la final.