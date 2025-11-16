La alcazareña Claudia León, subcampeona del mundo de kitesurf

Dos años después de sufrir una grave lesión que le tuvo apartada de la competición durante toda una temporada, la alcazareña Claudia León ha logrado el subcampeonato del mundo de kitesurf freestyle tras disputarse en Brasil la última prueba del circuito organizado por la GKA Kite World Tour. La medalla de plata devuelve a la murciana a la élite internacional.

En la prueba final celebrada en aguas brasileñas, León estuvo sobresaliente, destacando por su estilo, altura y control técnico, lo que le permitió asegurar el segundo puesto del ranking mundial.

Claudia León, a la izquierda, en el podio / L.O.

Tras su éxito, León manifestó que “este resultado significa muchísimo para mí. Después de la lesión, hubo momentos realmente duros, pero gracias a mi familia, mi equipo y mis patrocinadores he podido volver más fuerte. Este subcampeonato es también de ellos”, afirmó la deportista, que cuenta entre las empresas que le apoyan con Duotone, ION Spain, Estación Náutica Costa Cálida, Hotel Cetina, Parafarmacia 24h Cartagena, Camper Cover, Chiringuito La Sirena y Kitelovers, además de la psicóloga Czarina Fagiano, quien le ayudó a superar el trance de su grave lesión, así como al ayuntamiento de Los Alcázares y al CAR de Los Narejos.