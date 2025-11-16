Carreras populares
La 10K Copy más solidaria, para Estanislao Lorencio y Laura Ruiz
La prueba caravaqueña congrega a un millar de participantes
Estanislao Lorencio y Laura Ruiz triunfaron en Caravaca en la 10K Copy, donde hace años Mohamed Boucetta y Yamilka González pulverizaron el cronómetro, y que ahora se ha convertido por segunda vez en una cita solidaria que congregó a cerca de un millar de deportistas bajo la organización del club Las cabras tiran al monte, que también organizan la Assota Trail. Junto al ceheginero Lorencio, del PBF Endurance, que pasó por la línea de meta en 31:34, subieron al podio José González, del Atletismo Alhama (33:44), y Nicolás Le Mouhaer, del CA Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras (33:59). En féminas, Laura Guillén firmó un tiempo de 42:25. En segundo lugar quedó María Isabel Robles, del CT Caravaca (44:12), y completó el podio Raquel del Amor Sánchez, del CT Caravaca (46:10). En la 5k la victoria fue para Álvaro Sánchez (16:37), con Ginés Martínez segundo (17:06), y tercero Luis Vicente Salinas (17:20). En féminas la victoria fue para Elsa Moreno (21:32), a quien acompañaron en el podio Carmen Martínez (22:26) y Maribel Muñoz (22:46).
La carrera tuvo un recorrido urbano de 5.000 metros, llano y homologado, discurriendo por el casco urbano y zonas verdes de Caravaca. La salida y llegada estuvo ubicada junto al parque García Esteller, al igual que en su pasada edición. Además de las carreras de 10K y 5 K, se incorpora, como novedad, una marcha para todos los públicos y pruebas para menores.
La recaudación de este año fue destinada a la Asociación APCOM (Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste Murciano). En concreto, los fondos servirán para mejorar los equipamientos de la nueva vivienda en comunidad destinada personas con grandes necesidades de apoyo.
