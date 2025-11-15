El UCAM quiere retomar el vuelo tras caer en Málaga

Segunda salida consecutiva del Universidad Católica de Murcia. Tras perder por la mínima en casa del Atlético Malagueño, los de Germán Crespo vuelven a viajar. Esta vez a Huelva para medirse al Recreativo en el Nuevo Colombino (16.00, Footballclub) con la lección aprendida.

La derrota del UCAM Murcia frente al Atlético Malagueño, filial del Málaga, hizo daño en el vestuario. No sólo por suponer la segunda derrota del curso, rompiendo una racha de siete jornadas sin perder, sino también por la forma en la que llegó: a balón parado. Un accidente inconcebible por el entrenador.

«Lo que no puede pasar es que te supere un filial a balón parado. Hemos trabajado mucho ese aspecto, porque el sábado nos enfrentamos a un rival que te va a generar mucho peligro en esas situaciones», comentó el técnico en la previa del encuentro.

Para seguir a la estela de la cabeza que marca el Extremadura con 21 puntos, el UCAM no puede volver a fallar. Se la juega frente al quinto clasificado, que le supera por una posición y un punto en la clasificación. «Es un partido motivante que todos quieren jugar y en un escenario único», dijo Crespo, quien apunta a la posesión como factor clave. No tendrá el técnico al centrocampista Álex Bueno, expulsado por doble amarilla en Málaga, que cumplirá un partido de sanción.