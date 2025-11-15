Predisposición, la clave del nuevo Real Murcia de Colunga

Atraviesa Adrián Colunga un momento muy dulce. Tras haber formado parte de la cantera del Real Murcia como entrenador del Juvenil A en la 23-24, se ha encontrado en una situación idílica tras su regreso para entrenar al filial grana este verano. La destitución de Joseba Etxeberria le dejó a los mandos del primer equipo y los resultados le han mantenido. Cuenta el exfutbolista sus partidos por victorias y afronta una semana más la dirección del Real Murcia desde el banquillo para medirse mañana domingo (12.00) al Teruel. Será su tercer partido en casa tras el de la pasada jornada y la eliminatoria copera y ya admite el exdelantero haber visto algo del equipo que quiere conseguir.

No se confía Colunga pese a los buenos resultados. «Esto no para. Cada partido son tres puntos», manifestó ante los medios antes de valorar la semana de entrenamientos. «El equipo ha entrenado fantástico. Obviamente, ganar lo facilita todo. Los chicos están entrenando muy bien y ahora tenemos tres puntos en casa por los que luchar», comentó.

No se quiso meter demasiado el entrenador cuando se vio cuestionado por la nueva etapa que vive el equipo, con la intención de no hacer ‘leña del árbol caído’ o daño a un compañero de profesión como Joseba Etxeberria. «Los chicos son conscientes de que cada partido es importante. Venimos de determinadas situaciones en las que no se daban los resultados. Esto es partido a partido», reiteró.

Nueva libreta

En ese sentido, el exdelantero del Getafe, entre otros, admitió que el equipo ya va mostrando ciertas características de lo trabajado en los entrenamientos. «Ya se van viendo cosas. Al final, hay muy buenos jugadores. Tenemos mucho talento y, como entrenador, vamos metiendo pinceladas. Con el tiempo se van viendo más cosas», admitió. «Ahora mismo, el equipo es una esponja porque la predisposición es muy buena y estoy encantado», manifestó el técnico.

Entrenamiento de los granas en Pinatar Arena / Ivan urquizar

No quiso dar Adrián un porcentaje sobre el final de su obra y admitió mucho trabajo por delante. «Queda mucho trabajo. No sé decir un porcentaje, pero como entrenador planteo objetivos alcanzables. Veo predisposición y meto conceptos que se ven facilitados por el talento. Lo importante es competir», afirmó.

Será importante la táctica que implemente Adrián Colunga en el siguiente partido, frente a un Teruel que se ha perfilado como uno de los equipos más sólidos de la categoría. «Sabemos que tenemos un partido difícil contra un equipo intenso, rocoso y con una manera de jugar muy clara», expresó. Demostró el entrenador haber estudiado al rival, pese a que no dio pistas sobre el trabajo de su equipo contra la conocida defensa de cinco del Teruel. «Será un encuentro complicado, como lo son todos en Primera RFEF, e intentaremos actuar de la mejor forma según su ocupación del espacio», adelantó. «Tenemos que ir a por el partido», añadió sobre la intención del cuadro grana.

Factor campo

Adrián ve imprescindible el apoyo de la afición en el segundo partido seguido en casa. «Es una ventaja jugar como local de nuevo. La afición es espectacular y estamos muy agradecidos. Jugar en casa con la presión de nuestra gente es positivo», argumentó. «Ya vimos cómo tiraron del equipo el otro día», dijo con respecto al encuentro ante el Nàstic. «Tenemos que darle motivos para que sigan con nosotros», completó.

Por último, Colunga destacó el trabajo de todos los delanteros independientemente de los goles que «ahora sí están entrando». También adelantó que Joao Palmberg podría entrar en convocatoria y que no hay ningún otro jugador recuperado. Sobre su continuidad, Adrián evitó confirmar conversaciones con el club y centró la atención en el partido frente al Teruel.

