Motociclismo
Pedro Acosta se vuelve a quedar a las puertas del triunfo
El mazarronero solo es superado por Álex Márquez en la carrera al sprint del Gran Premo de Valencia
Pedro Acosta se ha convertido en el piloto más regular del último tramo del Campeonato del Mundo de MotoGP. Pero al mazarronero se le sigue resistiendo la victoria. En la carrera al sprint del Gran Premio de Valencia volvió a vivir la misma situación. En esta ocasión fue Álex Márquez quien impidió que ‘El Tiburón’ celebrara en los más alto del podio un triunfo. Si hace siete días, en Portugal, fue Marco Bezzecchi, en esta ocasión fue el subcampeón del mundo quien en la última sprint del año privó al murciano de pasear su bandera por el circuito Ricardo Tormo. Lo que sí consiguió fue su cuarto podio consecutivo en una carrera del sábado y también adelantar a Pecco Bagnaia en la clasificación del Mundial, por lo que tiene en su mano acabar cuarto una temporada que comenzó con muchos problemas y que va a acabar con muy buenas sensaciones.
El murciano supera a Bagnaia en la clasificación del Mundial, donde ya es cuarto
Quien no pudo, mejor dicho, no le dejaron estar en los puntos fue el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer. En la tercera vuelta, cuando rodaba en la octava posición y en disposición de firmar otra remonta sello del piloto de La Ñora, fue embestido en una curva por Jack Miller, quien le arrancó una pieza del chasis y casi lo tira fuera del circuito. Por ello cayó hasta la decimotercera posición mientras que el australiano era sancionado. Finalmente acabó undécimo.
Fermín Aldeguer, perjudicado por una acción de Jack Miller que casi le tira al suelo, acaba undécimo
Acosta, que en entrenamientos acabó quinto después de sufrir una caída en la primera sesión de la mañana, realizó una excelente salida, colocándose tercero, pero superando rápidamente a Raúl Fernández. Se situó a rueda de Álex Márquez, a quien por momentos dio la impresión de que podría superar. Pero a partir del quinto giro al trazado, el de Ducati comenzó a escaparse y adquirió una renta de 1.4 segundos que supo administrar bien. Al margen, Acosta sufrió un susto y se tuvo que abrir una curva para no perder el control de su KTM, pero pudo mantener la renta sobre los perseguidores. Sabedor de que un segundo puesto es mejor que una caída, el murciano logró conservar los neumáticos y concluir segundo para escalar una plaza en la clasificación del campeonato a falta de lo que ocurra este domingo en el gran premio.
"Sabía que tenía que ser súper agresivo desde el principio"
"Sabía que la única oportnidad era ser súper agresivo desde el inicio. No ha ido tan mal, pero al final no he podido. Esto es como un partido de fútbol, donde al final puede haber un pelanti en cualquier momento. Lo he intentado pero no ha podido ser, pero en cualquier caso estamos trabajando muy bien todo el equipo y vamos a intentarlo otra vez mañana", explicó Pedro Acosta al final de la prueba.
