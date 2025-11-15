ElPozo Murcia gana con lo justo y sigue mandando en la Liga

ElPozo Murcia continúa imparable. Al menos, en lo que a resultados se refiere. El conjunto murciano encadenó un nuevo triunfo (3-2) ante Ribera Navarra en otro encuentro gris en cuanto a juego, pero que volvió a confirmar que este equipo se ha acostumbrado a ganar. Da igual si el día es brillante o espeso: siempre encuentra la manera. Y, esta vez, con un Marcel descomunal, autor de dos goles, los de Josan González reforzaron su liderato una jornada más.

El rival no llegaba en su mejor momento. Ribera Navarra, penúltimo en la clasificación, desembarcó en el Palacio de los Deportes sin entrenador tras la destitución de Daniel Ibañes. Todo parecía indicar que ElPozo podría resolver el choque con cierta comodidad, pero el partido terminó siendo mucho más complicado de lo que marcaba el guion previo. Eso sí, los murcianos golpearon muy pronto: apenas habían pasado 32 segundos cuando Ricardinho sacó un córner perfectamente ejecutado y Marcel culminó la jugada ensayada con el 1-0.

Lejos de hundirse, el cuadro navarro reaccionó con personalidad. Dispuso de dos ocasiones muy claras para empatar, pero se encontró con un firme e inspirado Edu Sousa, que sostuvo al líder en los momentos más delicados del primer acto. La resistencia no duró eternamente: en el minuto 10, Chino aprovechó un despiste defensivo para firmar el 1-1. Un gol que parecía anunciar un paso adelante de ElPozo, más aún cuando el rival acumuló cinco faltas muy pronto, pero el juego se volvió trabado, sin ritmo ni fluidez.

Y cuando menos lo merecía, volvió a aparecer Marcel. El capitán recogió un balón lejano y soltó un disparo tenso y ajustado para devolver la ventaja a los suyos y mandar el partido al descanso con 2-1 en el marcador.

ElPozo celebra uno de los goles ante Ribera Navarra / Prensa ElPozo Murcia

Tras la reanudación, el guion apenas cambió. Ribera Navarra ofreció más cohesión colectiva y trató de discutirle la posesión al líder, pero le faltó claridad en los metros finales. Aun así, en el minuto 29 llegó la acción que pudo cambiar el curso del encuentro: los navarros marcaron el 2-2 en una falta lateral, pero los árbitros lo anularon por entender que Erik Pérez obstaculizaba la visión de Edu Sousa.

Ese susto despertó a ElPozo, que aprovechó el impulso para ampliar su ventaja prácticamente en la acción posterior. Gadeia filtró un pase magnífico a Álex García, que recortó dentro del área y definió con enorme calidad para establecer el 3-1.

Con el marcador en contra, Ribera Navarra apostó por el portero-jugador y encontró premio a base de insistencia. Fabinho Rocha culminó una larga y paciente jugada con un disparo seco para poner el 3-2 a falta de cinco minutos, encendiendo el tramo final del partido.

El asedio visitante fue intenso, casi desesperado, pero ElPozo tiró de oficio, sacrificio y experiencia para resistir. Supo sufrir, defender y bloquear cada intento navarro hasta certificar una victoria tan trabajada como valiosa. El 3-2 permite a los murcianos sumar tres puntos más y encadenar su noveno triunfo consecutivo, consolidando así su impecable regularidad al frente de la tabla.