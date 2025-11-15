ElPozo defiende el primer puesto ante el Ribera Navarra

ElPozo Murcia regresa al Palacio de los Deportes para medirse a un Ribera Navarra (18.00 horas, LaLiga+) que engaña. El cuadro navarro, que es penúltimo en la clasificación, representa un «partido trampa» para Josan González, ya que su objetivo es el play off por el título de liga y los puestos de Copa de España. Fuera de posición y tras la destitución de Daniel Ibañes, será difícil medir la ambición del equipo. El cuadro murciano, por su parte, defiende la primera posición.

Los de Josan González continúan de dulce en un mes de noviembre en el que vencieron a O Parrulo (2-3) a domicilio y se plantaron en la final de la Copa Presidente FFRM tras ganar al Pinatar por 5-7. Una segunda salida a la pista de Peñíscola confirmó el gran momento de forma de los murcianos con un 2-4 a favor.

En cuanto a números, no hay duda con ElPozo Murcia. Es primero en solitario con 24 puntos y se mantiene como el equipo menos goleado, con 17 goles en contra. Ocho victorias y una derrota en nueve partidos es el bagaje con el que enfrentan a Ribera Navarra.

Sin confianzas

El técnico de ElPozo Murcia compareció ayer ante los medios de comunicación para trasladar el momento que vive su equipo y analizar al rival de la décima jornada de liga. El entrenador no quiere confiarse por el buen juego que despliegan los suyos sobre el parqué y avisa del «partido totalmente trampa» frente a Ribera Navarra.

Josan quiere mantener máxima concentración pese a que, por ahora, el rival es penúltimo clasificado. El entrenador de ElPozo no se fía de los navarros y destaca a Chino, «que lleva prácticamente todo el peso ofensivo del equipo».

La destitución del técnico Daniel Ibañes esta semana trastoca cualquier análisis del rival y Josan afirma haber «preparado el partido para todo lo que pueda pasar».

Para el partido, Josan podrá volver a contar con César y Adri Rivera, mientras que Bebe sigue recuperándose de su lesión en las costillas. Jesús Villegas, del juvenil División de Honor, entrará en la lista del técnico. Arbitran Juan José Cordero y Pedro Antonio Carrillo. n