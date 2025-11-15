Cieza despide a Juan Morcillo 'El Seco'

Juan Morcillo Avilés 'El Seco' (1970-2025) era una persona inigualable que desde una edad muy temprana supo que el deporte sería el motor que movería su vida. Desde sus inicios en el Club Athleo Cieza dejó patente su clase y su don de gentes, siempre repartiendo sonrisas por la vida y haciendo de las carreras un método para conocer gente.

La Basílica de la Asunción de Cieza se quedó pequeña para despedir a este gran hombre, agricultor de profesión, que terminaba su jornada exhausto, pero eso no era impedimento para sacar tiempo de donde fuese para salir a entrenar. Fue uno de los mejores duatletas de la localidad y de la Región, llegando a ser campeón de España en varias ocasiones e incluso de Europa en su rango de edad, y participó incluso en un Mundial que se disputó en Australia, para lo que tuvo que ir pidiendo dinero a los establecimientos de la localidad y pudo sufragar el gasto para el viaje. Un año más tarde se proclamaría subcampeón del mundo en Avilés, teniendo que dejar la bicicleta después de una fuerte caída que le hizo pasar por el quirófano en varias ocasiones.

Pero más allá de los méritos deportivos, que tenía muchísimos, el verdadero valor estaba en su persona, de trato agradable, siempre inquieto y con una sonrisa que paseaba por el corralito antes de una carrera, aunque siempre pasando desapercibido. Con todos tenía algo que hablar, alguna batallita, piques sanos de los que te hacían sacar una sonrisa y un sentido abrazo al cruzar las incontables líneas de meta que cruzó en su larga carrera deportiva.

Fue un héroe hasta el final. Desde que el lunes su corazón empezó a darles sacudidas, se supo que el final sería irreversible y luchó hasta el final con el mismo arrojo con el que se paseó por la vida. Se fue en silencio, como las grandes personas, pero ha dejado un legado que va a ser imposible de borrar. Deja un vacío que, como dice una frase célebre, "uno no es grande por el espacio que llena, sino por el vacío que deja al partir". Y así fue Juan 'El Seco, que en un acto de generosidad sin límite, donó todos los órganos para que personas en dificultad pudieran aprovecharlos y que su legado no tuviese fin.

Han sido innumerables las muestras de condolencia, desde Tomás Rubio, alcalde de Cieza, que mostró su pesar en nombre de la Corporación Municipal, las federaciones regionales de Trialón y Ciclismo, Antonio Bermúdez Cutillas, presidente de la FAMU y compañero desde sus inicios en el mundo del atletismo, o el UCAM Athleo Cieza. Además, los organizadores de la San Silvestre de Cieza, en un gesto que les honra, han decidido retira el ultimo dorsal que portó en esta prueba.

La vida no ha sido justa, se merecía muchas más fotos de esas que tanto le gustaban, como cuando me decía antes de las carreras "sácame bien" y, con un sonrisa, me apuntaba "aprovecha en la primera vuelta que ya después no estaré tan bien". Créeme, amigo, que ha sido un palo. Días antes me preguntaste por mi estado de salud, como siempre hacías, y me diste ánimos para no decaer y seguir hacia adelante, y hoy lamento tu marcha y te seguiré buscando en cada línea de salida para sacarte la mejor de las sonrisas.

Hoy no solo Cieza está de luto, el mundo del deporte está de luto.

Adiós Juan, adiós Seco.