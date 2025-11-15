Carlos Alcaraz, una leyenda de 22 años

Ya puede decirlo sin tapujos. Carlos Alcaraz es el número uno del mundo del año 2025. Una hazaña que parecía lejana, muy lejana hace unos pocos meses, pero el segundo semestre ha sido prácticamente perfecto. Tras su victoria contra Lorenzo Musetti, el murciano certificó la primera posición del ranking mundial y fue galardonado en Turín en presencia de Jannik Sinner.

Antes del duelo entre el italiano y Ben Shelton, el murciano apareció en pista para recibir el premio que le acredita como número uno del año. Fue el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, el que le entregó un trofeo que no es desconocido para el de El Palmar, ya que lo levantó también en 2022, aunque en aquel momento con bastantes puntos menos que los que ha necesitado ahora.

Carlos Alcaraz, número uno de 2025 / X

Sí es la primera vez que lo hace mientras compite en el torneo. Y es que en 2022, Alcaraz acabó el año como número uno, pero no pudo disputar las ATP Finales por una lesión abdominal. En esta ocasión, tiene una oportunidad de oro para lograr su mejor resultado en el último torneo de la temporada. El murciano ha ganado los tres partidos de la fase de grupos y ha pasado a las semifinales que disputa esta noche (20:30 horas, Movistar) como primero de grupo contra el canadiense Félix Auger-Aliassimer, quien derrotó a Alexander Zverev en dos sets.

Por tanto, ha logrado evitar a Jannik Sinner hasta una hipotética final, un rival que parece invencible sobre las condiciones indoor del torneo. Para que os hagáis una idea, el italiano ha ganado los 28 últimos partidos sobre esta superficie, perdiendo solo tres sets en los 59 que ha disputado. Unos números que meten miedo a todos los tenistas, excepto a Carlos Alcaraz, que ya le ganó bajo techo en la final del US Open.

Objetivo cumplido

«Es un enorme hito. Acabar el año como número uno era uno de mis objetivos. Después de ganar este partido sabía que había logrado mi objetivo del año, así que significa muchísimo para mí», comentó el murciano después del duelo ante Musetti. Reconoció varias veces a los medios que el número uno le rondó la cabeza durante el partido e incluso estuvo nervioso en el inicio.

Solo dos españoles, Àlex Corretja y Manuel Orantes, han sido capaces ganar la Copa de Maestros. Ni Rafa Nadal pudo durante toda su carrera

Con el número uno en el bolsillo, el objetivo prioritario para este final de semana es levantar el título en Turín. Sería una manera increíble de cerrar el año y se sumaría a un grupo muy selecto de tenistas españoles que lo han conseguido. Tan solo Àlex Corretja y Manuel Orantes han sido capaces. Ni Rafa Nadal pudo durante toda su carrera.

«Quiero poner mi nombre en la lista con el tuyo», le dijo entre risas Charly a Corretja cuando fue entrevistado por el extenista. A falta de poco más de una semana para poner el cierre a una temporada histórica, el murciano tiene por delante dos de los mayores retos del año: ganar el Torneo de Maestros y, por qué no, también la Copa Davis con España.

Auger-Aliassime, un tenista en racha que fue finalista en el Masters 1000 de París

La batalla que le espera hoy a Carlos Alcaraz será contra un jugador que no entraba en las quinielas para llegar hasta las semifinales, pero Auger-Aliassime, en un gran encuentro, derrotó al favorito, Zverev (6-4 y 7-6). Se han enfrentado en siete ocasiones y en las tres primeras se impuso el canadiense, pero en las últimas cuatro el triunfo cayó del lado del pupilo de Juan Carlos Ferrero. El jugador de Montreal ha llegado hasta las semifinales después de realizar buenas actuaciones en los torneos indoor. Fue finalista en el Masters 1000 de París, donde solo perdió ante Sinner, y ganó el ATP 250 de Bruselas. Un complicado rival en el camino a la final.

Felix Auger-Aliassime se cita en semis con Alcaraz / AP

Sinner: «Se lo merece»

Jannik Sinner, que ganó con autoridad a Ben Shelton, reconoció el gran curso de Alcaraz y aseguró que «si tuviera que haber un número 1» que no fuera él mismo, elegiría «siempre» a su gran rival.«Me alegro por él. Si te dijera que estoy súper feliz, te estaría mintiendo, pero se lo merece porque ha hecho una temporada fantástica y está jugando a un nivel altísimo en cualquier superficie, con un tenis muy agresivo como hemos visto estos días», dijo.