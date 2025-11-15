Baloncesto
El Caesa Cartagena necesita zanjar su crisis ante el Obradoiro
El cojunto cartagenero acumula cuatro derrotas seguidas y su rival, cinco triunfos
EFE
El Caesa Cartagena, inmerso en una muy mala dinámica de resultados y también de juego, buscará salir de ella ganando hoy (19:00, LaLiga+) a un histórico como el Monbus Obradoiro, al que recibe en el Palacio de los Deportes.
El conjunto cartagenero ha perdido sus cuatro últimos partidos en la competición y también el de la Copa de España. El Obra, por su parte, ganó los cinco encuentros ligueros que disputó después de haber arrancado la competición con dos derrotas seguidas.
El técnico del Caesa, en la víspera del choque, se refirió a lo que espera de su equipo. «Espero, sobre todo, gestionar mucho mejor la frustración porque nos lleva a ser un poco indolentes y debemos controlar los errores que cometemos para evitar que esa frustración aparezca», indicó y, del adversario, destacó lo siguiente: «El Obradoiro es el equipo que más robos de balón tiene y que más anota por posesión y el nuestro el que más pérdidas tiene, 17 y la mayoría de ellas castigadas con canastas fáciles por parte del rival, y eso lo debemos cuidar y ser sólidos en el juego de cinco contra cinco».
