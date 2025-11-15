El Caesa Cartagena también cae ante el Obradoiro

Un nuevo esperpento de la situación del Grupo Caesa Cartagena se vivió anoche en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria. Parece imposible que este equipo albinegro sea capaz de mejorar sus registros negativos después de un arranque de temporada para el olvido, pero en el primer cuarto del partido ante el Monbus Obradoiro, lo logró con solo 32 puntos en veinte minutos. Sí, la defensa gallega fue contundente en un bloque de gran calidad que tampoco rehúye el contacto físico. Pero el principal problema es que los ataques locales fueron penosos, con pésimas selecciones de tiro y constantes pérdidas de balón.

Ante un rival tan desorientado, la escuadra santiaguesa fue a lo suyo y con un Westermann muy inspirado liquidó el duelo ya en el minuto 10, al que se llegó con un triple marca de la casa de De Sousa. Quedaba mucho por delante, pero nadie podía apostar ya por un Cartagena roto desde hace semanas y que transmite una imagen total de impotencia.

Ante esta realidad innegable, el club sigue enviando un mensaje totalmente equivocado, como si escondiera la cabeza bajo el ala en vez de afrontar la situación. Clasificatoriamente la cosa no está tan mal, pero la realidad es que no hay ninguna evolución positiva en un colectivo que está siendo incapaz de superar la plaga de lesiones y que se ha ido hundiendo a medida que transcurren las jornadas y, con ellas, llegan las inacabables derrotas.

No hay nada que pueda justificar lo que se vio en el parqué del Palacio de los Deportes, lo que devalúa evidentemente lo que llegó a continuación. El técnico albinegro no supo cómo lograr que sus jugadores reaccionaran, mientras que los visitantes, pese a bajar también su nivel cuando tuvieron claro que no podían perder, mantenían una buena parte de su ventaja en el descanso con un 32-51.

Algunos destellos de Faverani y Rivera, muy aplaudido por una afición cartagenera ávida de caras nuevas para ocultar la realidad, fueron las únicas notas positivas en otra noche para el olvido. Y ya van seis.