La borrasca Claudia aplaza el Recreativo de Huelva-UCAM Murcia

UCAM Murcia - Yeclano Deportivo

UCAM Murcia - Yeclano Deportivo / Israel Sánchez

Dioni García

Un temporal con tormentas, vientos y tornados han provocado las suspensión del partido Recreativo de Huelva-UCAM Murcia, del grupo IV de Segunda RFEF, que se debía disputar en el estadio Nuevo Colombino. Al margen del problema del estado del terreno de juego, el club local informó que existen problemas estructurales en una grada que ponían en peligro la presencia de público. La alerta por la borrasca Claudia, en cualquier caso, se acaba en las próximas horas, hecho por el que las partes implicadas están valorando jugar el encuentro este domingo por la mañana.

