Fútbol
El Alhama ElPozo necesita cortar la racha negativa frente al Madrid CFF
Las de Jovi García regresan al Artés Carrasco
Cayetano Montiel
Este mediodía, a partir de las 12.00 horas del mediodía (DAZN), se disputa el partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga F que va a enfrentar al Alhama ElPozo y el Madrid CFF. El equipo alhameño vuelve al estadio Artés Carrasco dos meses después de la resiembra que les ha tenido jugando en Pinatar y en estadios ajenos. Y lo hará con la intención de cortar la racha negativa en la que se ha metido.
Suma cuatro jornadas sin ganar y tres sin marcar el cuadro de Jovi García. La última victoria liguera se remonta a la jornada seis, el 5 de octubre en Pinatar Arena, cuando el cuadro azulón derrotó al Deportivo de La Coruña acogido en las instalaciones pinatarenses. Es cierto que en las últimas semanas el Alhama se ha llevado una alegría en la Copa de la Reina, ya que dejó en la cuneta al Extremadura y avanzó a la siguiente ronda, en la que recibe al Atlético de Madrid en su verdadera casa, el estadio José Kubala de Alhama de Murcia.
De vuelta a la liga, el Madrid CFF es el favorito para esta cita. Es cuarto clasificado con cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Ha marcado doce goles y ha encajado once. Por lo tanto, es un equipo que sale a ganar en todos los partidos, asumiendo riesgos por lo que también pierde y encaja. El Alhama es el equipo más goleado del grupo con veintiocho tantos encajados. Sólo ha marcado ocho.
El Alhama ElPozo es cuarto por la cola con solo dos victorias. Todavía ostenta un colchón de cuatro puntos sobre los lugares de descenso. Una derrota no le metería en la boca del lobo.
El Madrid CFF viene de perder en su campo ante el Tenerife mientras que el Alhama salió goleado ante el Real Madrid en Valdebebas por 5 goles a 0. La colegiada colombiana adscrita al Comité Extremeño Melissa López será la encargada de impartir justicia en el choque de esta tarde.
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
- De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
- Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena
- La Región se prepara para un fin de semana más otoñal: bajada de temperaturas, nubes y posibles lluvias
- Arrancan las obras de la residencia universitaria en Centrofama con 260 plazas
- El Cieza, Real Murcia y FC Cartagena ya tienen fecha y hora en la Copa del Rey
- Esta es la probabilidad de que la borrasca Claudia descargue en Murcia este fin de semana: el pronóstico de Mario Picazo