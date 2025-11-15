El Alhama ElPozo necesita cortar la racha negativa frente al Madrid CFF

Este mediodía, a partir de las 12.00 horas del mediodía (DAZN), se disputa el partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga F que va a enfrentar al Alhama ElPozo y el Madrid CFF. El equipo alhameño vuelve al estadio Artés Carrasco dos meses después de la resiembra que les ha tenido jugando en Pinatar y en estadios ajenos. Y lo hará con la intención de cortar la racha negativa en la que se ha metido.

Suma cuatro jornadas sin ganar y tres sin marcar el cuadro de Jovi García. La última victoria liguera se remonta a la jornada seis, el 5 de octubre en Pinatar Arena, cuando el cuadro azulón derrotó al Deportivo de La Coruña acogido en las instalaciones pinatarenses. Es cierto que en las últimas semanas el Alhama se ha llevado una alegría en la Copa de la Reina, ya que dejó en la cuneta al Extremadura y avanzó a la siguiente ronda, en la que recibe al Atlético de Madrid en su verdadera casa, el estadio José Kubala de Alhama de Murcia.

De vuelta a la liga, el Madrid CFF es el favorito para esta cita. Es cuarto clasificado con cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Ha marcado doce goles y ha encajado once. Por lo tanto, es un equipo que sale a ganar en todos los partidos, asumiendo riesgos por lo que también pierde y encaja. El Alhama es el equipo más goleado del grupo con veintiocho tantos encajados. Sólo ha marcado ocho.

El Alhama ElPozo es cuarto por la cola con solo dos victorias. Todavía ostenta un colchón de cuatro puntos sobre los lugares de descenso. Una derrota no le metería en la boca del lobo.

El Madrid CFF viene de perder en su campo ante el Tenerife mientras que el Alhama salió goleado ante el Real Madrid en Valdebebas por 5 goles a 0. La colegiada colombiana adscrita al Comité Extremeño Melissa López será la encargada de impartir justicia en el choque de esta tarde.