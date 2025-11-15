El Alhama ElPozo se complica la vida con otra derrota en casa

El Alhama ElPozo sumó su quinto partido sin ganar y la tercera derrota consecutiva. Esta fue ante el Madrid CFF (1-4), fue superior en casi todas las fases del partido a un equipo local muy blando en defensa y romo en ataque. Las alhameñas todavía no caen a los lugares de descenso, pero han perdido el colchón que habían logrado.

Dos meses después volvía el Alhama ElPozo al estadio Artés Carrasco de Lorca y lo hizo con un bagaje muy negativo a sus espaldas. A tenor de los números, las madrileñas eran las favoritas, pero en cuanto a juego, en la primera parte no fue así.

Las alhameñas salieron muy metidas en el partido y en el primer minuto pudieron adelantarse en el marcador. Tras un saque de esquina se originó un barullo dentro del área, donde la defensa visitante salvó el tanto en la misma línea de gol. El juego se mantuvo igualado, nadie se adueñó del balón, aunque el Madrid generaba mucho peligro por la banda derecha. Kamilla era un quebradero de cabeza para la zaga local.

En el minuto quince, la locales reclamaron penalti por unas posibles manos dentro del área visitante. La colegiada miró en el VAR y desestimó la petición. Un minuto después, la portera Elena de Toro realizó una gran intervención evitando el gol del Madrid tras cabezazo junto a la base del poste de Nautnes.

La banda derecha del ataque visitante seguía siendo un peligro. Cerca de la media hora fue Sosa quien centró al segundo palo y allí llegó en carrera Allegra, logrando conectar un derechazo que adelantó a su equipo (0-1).

Las alhameñas pudieron empatar a los treinta y cinco minutos. Error en la salida de balón de la defensa madrileña que aprovechó Yiyi, quien sin nadie en la portería, envió alto de forma increíble. Por juego estaba siendo mejor el Madrid CFF, pero por ocasiones, el Alhama ElPozo, dispuso de las claras.

La colegiada, tras consultar el VAR durante cuatro minutos, concede un penalti a las visitantes

El equipo visitante reclamó un penalti por manos de Carla dentro del área. La colegiada, tras mirar casi cuatro minutos el VAR, señaló el punto de los once metros ya en el descuento del primer tiempo. Lanzó Ángela Sosa y marcó el segundo, engañando a Elena. Un mazazo para las locales quienes no merecían ese castigo.

Jovi Garcia movió el banquillo en el descanso, pero antes de que las jugadoras entraran en juego, llegó el tercero. Muy frágil la defensa alhameña, dando todo tipo de facilidades a Marcetto, aunque sin quitar méritos a esta jugadora, que con un gran movimiento y posterior disparo, hizo el tercero.

El Alhama se soltó en ataque, asumió riesgos y mostró los mejores minutos del partido. Buenas incursiones por las bandas, centros peligrosos, pero la portera Paola estuvo muy segura toda la mañana.

Pasaban los minutos y el Madrid hacía su partido. Agotaba los cambios y apenas hubo fútbol. El Alhama quería pero carecía de ideas cuando pisaba el área. El partido entró en una fase muy aburrida, donde la intensidad del Madrid era suficiente para no dejar pensar a las locales.

La nefasta defensa local volvió a quedar patente con el golazo tras jugada individual de Nautnes cuando restaban cinco minutos. Pero las visitantes pudieron ampliar la cuentam, aunque Elena lo evitó.

Casi al final llegó el tanto del honor obra de Mariana tras un certero disparo desde lejos que entró junto al poste.

El Alhama ElPozo volverá a jugar el próximo domingo, a las doce, en Zubieta ante la Real Sociedad.

Ficha técnica

Alhama ElPozo: Elena, Aitana (Astrid, 46), Yannel (Raquel Pinel, 63), Quintero, Yiyi, Anita, Gestera (Patri, 46), Encarn (Estefa, 77) Belén, Alba (Mariana, 63) y Carla.

Madrid CFF: Paola, Esther (Marina, 57), Villa, Marcetto, Kamilla, Alba (Sofía, 85), Hildur (Mónica,69), Allegra (Bárbara,69), Mendoza (Nati, 57), Sosa y Nautines.

Árbitro: Melissa López. Amonestó a la local Astrid y a la visitante Esther.

Campo: Artés Carrasco de Lorca. 600 personas.

Goles:

0-1. Minuto 29: Allegra.

0-2. Minuto 45: Sosa, de penalti.

0-3. Minuto 47: Marcetto.

0-4. Minuto 85: Nautnes.

1-4. Minuto 90: Mariana.