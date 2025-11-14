Sito Alonso: "Un 5-1 no te para relajarte en tu día a día"

El exceso de euforia pasa factura a todos los equipos. Y más a los que se encuentran en una situación inesperada como el UCAM Murcia CB. Por ello, su entrenador, Sito Alonso, no para de lanzar mensajes para que todo el mundo, tanto los jugadores como el entorno, no despeguen los pies del suelo.

Las imágenes del UCAM Murcia - KK Bosna / Juan Carlos Caval

«El objetivo de la Copa es de la gente, el mío es ganar todos los partidos y ser lo más competitivos posibles. Si durante el camino te encuentros alguna recompensa, bien, pero pensar en la recompensa antes de hacer el camino, te puede perjudicar y presionar. Yo solo pienso en que tenemos dos partidos complicados antes del parón contra Breogán y Lleida», dijo el técnico, quien a continuación lanzó ese mensaje que quiere que cale en todos: «Un 5-1 no te da para relajarte en tu día a día, porque si lo haces, tienes un problema gravísimo. Más vale que mejoremos muchas cosas de las que estamos haciendo porque el resto las van a mejorar, y si te quedas estancado, lo vas a pasar mal», puntualizó el preparador.

"El objetivo de la Copa es de la gente, el mío es ganar todos los partidos y ser lo más competitivos posibles", dice el madrileño

Hasta cinco jugadores del UCAM están ahora mismo entre los mejores defensores de la liga, un hecho al que no presta especial atención Alonso: «No miro muchos las estadísticas, solo miro las que me interesan, pero individualmente no. Eso sí, tengo la sensación de que acertaría qué jugadores son. Lo que me preocupa son los quintetos, que eso marca mucho, pero es cierto que hay jugadores que están mostrando un nivel de compromiso defensivo muy alto y eso es lo que cuenta al final del año», explicó sobre la defensa, mientras que sobre el ataque señaló que lo que «me gusta es que comparten mucho la pelota. Hay muy poco egoísmo este año y eso forma parte de lo que buscamos: compromiso en defensa y también en ataque».

Este domingo (18:00 horas, DAZN) llega al Palacio el Breogán, un equipo «que tiene muchos especialistas en el tiro de tres, pero algo que hace muy bien es el ritmo de juego, y para superar ese ritmo hay que hacer un esfuerzo grande. Tenemos que intentar que no puedan jugar a lo que a ellos les gusta. Si su porcentaje de tres no lo reducimos, las posibilidades de victoria son muchos menores. Por ello tenemos que defender a un nivel muy alto para que el acierto no vincule nuestro marcador. Y contra un equipo como Breogán es fundamental», terminó diciendo.