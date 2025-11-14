El santomerano Diego Mira bate un histórico récord de España de natación

Diego Mira Albaladejo (Santomera, 5 de septiembre de 2001) estará en el próximo Campeonato de Europa de piscina corta de Lublin (Eslovenia) tras batir un histórico récord de la natación española, el de 400 metros estilos que estaba en poder de Alan Cabello desde 2009.

Mira, que en la actualidad pertenece al Club Natación Sabadell y que antes pasó por el Fuensanta murciano, logró un tiempo de 4:04.83, pulverizando en cinco segundos la mínima exigida para estar en el próximo campeonato continental, que es de 4:09.19. Además, se sitúa como el tercer europeo con mejor marca de la historia, presentando su candidatura a estar en la gran final y también a luchar por una medalla.

El joven nadador murciano pertenece al CN Sabadell

Mira nadó la mariposa en 44:45, para después, en su especialidad, la espalda, marcar un tiempo de 59:58. En braza realizó un tiempo de 1:20.29, para concluir con estilo libre con 59:41.

El santomerano afincando en Barcelona estuvo el pasado verano en la Universiada y también en el Europeo de piscina larga de 2022. En 2025 también estará en su primer Europeo en piscina corta un nadador que comenzó en la piscina con solo cuatro años de edad. Entrenado en la actualidad por José Antonio del Castillo, desde niño consiguió medallas en Campeonatos de España. En categoría absoluta también ha acumulado un buen número de preseas.