Natación
El santomerano Diego Mira bate un histórico récord de España de natación
El murciano se clasifica para el Campeonato de Europa de piscina corta
Diego Mira Albaladejo (Santomera, 5 de septiembre de 2001) estará en el próximo Campeonato de Europa de piscina corta de Lublin (Eslovenia) tras batir un histórico récord de la natación española, el de 400 metros estilos que estaba en poder de Alan Cabello desde 2009.
Mira, que en la actualidad pertenece al Club Natación Sabadell y que antes pasó por el Fuensanta murciano, logró un tiempo de 4:04.83, pulverizando en cinco segundos la mínima exigida para estar en el próximo campeonato continental, que es de 4:09.19. Además, se sitúa como el tercer europeo con mejor marca de la historia, presentando su candidatura a estar en la gran final y también a luchar por una medalla.
El joven nadador murciano pertenece al CN Sabadell
Mira nadó la mariposa en 44:45, para después, en su especialidad, la espalda, marcar un tiempo de 59:58. En braza realizó un tiempo de 1:20.29, para concluir con estilo libre con 59:41.
El santomerano afincando en Barcelona estuvo el pasado verano en la Universiada y también en el Europeo de piscina larga de 2022. En 2025 también estará en su primer Europeo en piscina corta un nadador que comenzó en la piscina con solo cuatro años de edad. Entrenado en la actualidad por José Antonio del Castillo, desde niño consiguió medallas en Campeonatos de España. En categoría absoluta también ha acumulado un buen número de preseas.
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia
- De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia
- Un nuevo parque infantil, mesas de picnic, bancos y máquinas de biosaludables: así será la renovada Plaza del Rocío de Los Nietos en Cartagena
- La Región se prepara para un fin de semana más otoñal: bajada de temperaturas, nubes y posibles lluvias
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
- El Cieza, Real Murcia y FC Cartagena ya tienen fecha y hora en la Copa del Rey
- Esta es la probabilidad de que la borrasca Claudia descargue en Murcia este fin de semana: el pronóstico de Mario Picazo
- Mauricio García: 'Voy a pedirle a Felipe varias sillas en el consejo y participar de forma activa en el Real Murcia