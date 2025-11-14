La portería a cero, una misión por ahora imposible para el Real Murcia

Consiguió Adrián Colunga en su primer partido liguero como entrenador del Real Murcia que los granas volvieran a lograr un triunfo después de siete derrotas consecutivas. Logró el asturiano en su segunda cita como preparador murcianista que los aficionados que acudieron a Nueva Condomina se marcharan con una sonrisa en la boca tras dos meses de decepciones. Ha hecho despertar también a la delantera, que suma cinco goles en dos encuentros, los mismos que en las ocho semanas anteriores. Pero, en estas dos semanas al frente del vestuario del Real Murcia, Adrián Colunga no ha podido echar el cerrojo a la portería murcianista. De ahí que esa sea su gran asignatura pendiente para el partido de este domingo ante el Teruel, un rival que no es especialmente goleador -solo ha marcado 10 goles en 11 jornadas-.

Porque el problema no es solo que el Real Murcia encaja, la preocupación que ya viene de lejos es que el Real Murcia encaja muy fácil, lo que ha puesto en el centro de la diana de las críticas a toda la defensa y que incluso ha llevado a algunos aficionados a cuestionar a un Gazzaniga que mezcla grandes intervenciones con fallos que acaban en gol.

Pero realmente el argentino salva más que condena, de hecho, la debilidad defensiva de los granas hace que muchas veces se encuentre al borde del precipicio. Ni la defensa de cinco le sirvió a Etxeberria, una defensa de cinco que ya es historia en el Real Murcia. Sin embargo, los granas con Colunga siguen encajando. Ya han recibido hasta quince goles, una cifra muy abultada teniendo en cuenta que el objetivo inicial de los murcianistas era pelear por ser campeones de grupo. En las últimas dos citas, con el asturiano en el banquillo, el Betis Deportivo llegó a empatar el gol inicial de Flakus, obligando a un arreón final para ganar; mientras que el Nástic se adelantó en el marcador con un tanto de penalti y luego, cuando el electrónico ya reflejaba un 3-1, consiguió recortar distancias de nuevo.

Es cierto que la defensa del Real Murcia, ya mal planificada desde el verano, ha perdido a Saveljich para toda la temporada y a Jaso, al que no se espera hasta enero. De hecho, Colunga ha tenido que tirar de Héctor Pérez, jugador del filial que está acompañando por el centro a Alberto González. Pero también es verdad que los problemas atrás vienen por la falta de equilibrio en el centro del campo, sin un futbolista capaz de hacer de muro de contención, y por la debilidad por bandas, donde incluso la pasada semana Cristo Romero fue enviado directamente al banquillo.

Deberá intentar echar este domingo el cerrojo el Real Murcia ante el Teruel. Y es que ya son muchas jornadas encajando. De hecho, la única vez que no han recibido fue en la jornada 2 ante el Torremolinos.