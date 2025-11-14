Motociclismo
Pedro Acosta 'vuela' alto en Cheste
El mazarronero supera a Marco Bezzecchi en la primera jornada de entrenamientos
A Pedro Acosta le queda una carrera esta temporada para romper su techo de cristal en MotoGP. El mazarronero, que se ha abonado al podio en los últimos grandes premios -lleva cuatro consecutivos-, quiere lograr este fin de semana en Valencia su primer triunfo. Y para ello comenzó este viernes con fuerza los entrenamientos, marcando el mejor tiempo con 1:29.240, pero con Marco Bezzecchi, el italiano de Aprilia que ganó el pasado fin de semana en Portugal, muy cerca, a solo 53 milésimas de segundo (1:29.293).
Supera por solo 53 milésimas de segundo a Bezzecchi, su máximo rival este fin de semana
‘El Tiburón’, que en la primera sesión solo había sido noveno, mejoró en casi dos segundos su marca en la segunda, logrando, de paso, la clasificación para la Q2, donde también estará Fermín Aldeguer, el ganador del Gran Premio de Indonesia, que acabó octavo con 1:29.597, a solo 357 milésimas de la ‘pole’ provisional. «Hay que tomárselo con calma y ver qué neumático elegimos para la carrera al sprint y si podemos trabajar en el ritmo y en el consumo de los neumáticos, que aquí va a ser casi más importante que en Portugal», explicó Acosta.
Álvaro Carpe es el mejor murciano de Moto3, con Quiles en la octava posición
En Moto3, el mejor murciano del primer día fue Álvaro Carpe, quien acabó sexto con 1:38.019. Octavo concluyó Máximo Quiles, con 1:38.130, justo por delante de Ángel Piqueras, con quien se juega el subcampeonato del mundo este domingo. n
