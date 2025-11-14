En mitad de la compraventa, el FC Cartagena visita a un histórico

El FC Cartagena vive una situación casi surrealista. Dentro del club albinegro se respiran dos realidades muy distintas: la de los despachos, marcada por las tensas negociaciones entre Duino Inversiones y la empresa que lidera Alejandro Arribas para concretar el traspaso de poderes; y la del terreno de juego, donde los futbolistas siguen respondiendo con profesionalidad y resultados.

Mientras la afición reclama un cambio en la dirección como paso imprescindible para asegurar el futuro del club, el cuerpo técnico liderado por Javi Rey intenta mantener el foco en la competición. De momento, lo está consiguiendo, pese a la incertidumbre institucional y al clima de inestabilidad que rodea el día a día en el Cartagonova. Jugadores y técnicos han optado por aislarse del ruido exterior y centrarse únicamente en competir, conscientes de que los puntos son el mejor escudo ante cualquier crisis.

El Cartagena llega a esta jornada después de una meritoria victoria en Teruel (1-2), en la que remontó el marcador y demostró carácter competitivo. El equipo empieza a mostrar señales de madurez y cohesión, algo fundamental en un contexto tan convulso. Este domingo (21:00 horas), los albinegros visitan al C.E. Europa, uno de los conjuntos más en forma de la temporada y una de las grandes sorpresas de la categoría.

El equipo catalán, debutante en Primera Federación, está firmando un comienzo de curso sobresaliente. Con un bloque compacto, un estilo reconocible y una fe inquebrantable, se ha instalado en los puestos altos de la clasificación, confirmando que su ascenso no fue casualidad. Su fortaleza en casa y la solidez defensiva lo convierten en un rival incómodo para cualquiera.

Europa, fundador de la Liga

El Club Esportiu Europa es uno de los clubes más antiguos y con más historia del fútbol español. Fundador de la Liga, disputó las tres primeras temporadas de Primera División (1928-29, 1929-30 y 1930-31) antes de caer al infrafútbol. Desde 1968 no ha vuelto a pisar el fútbol profesional, pero en los últimos años ha experimentado un renacimiento notable. Tras la pandemia, ascendió a Segunda Federación en 2021, descendió de inmediato y volvió a subir. En las campañas siguientes se consolidó con un segundo y un primer puesto en la cuarta categoría del fútbol español que le valió el billete al actual estreno en Primera Federación.

Se juega en el Nou Sardenya

El partido será además uno de los últimos que el Europa dispute en su histórico Nou Sardenya, ubicado en el barcelonés barrio de Gràcia. El estadio, con capacidad para unos 4.000 espectadores y césped artificial, no cumple los requisitos exigidos por la RFEF para esta categoría.

El club recibió una moratoria de seis meses, pero al no poder sustituir el terreno por césped natural, se verá obligado a cambiar de feudo a partir de la segunda vuelta. Por tanto, el FC Cartagena será uno de los últimos visitantes en pisar el mítico campo barcelonés.

Entre el ruido institucional y los ecos de la compraventa, el Cartagena busca refugio en el fútbol. El equipo de Javi Rey quiere prolongar su buena dinámica y seguir sumando en una de las salidas más exigentes del campeonato.

El objetivo: mantener el pulso competitivo y confirmar que, al menos sobre el césped, el proyecto albinegro sigue vivo y unido.

Lucho García y Diego Gómez

Y entre todo el ruido institucional, en el plano deportivo -como ya es habitual- acertar el once de Javi Rey es misión casi imposible. Eso sí, hay dos futbolistas que parecen haberse ganado un lugar fijo en la alineación titular: Lucho García y Diego Gómez. El guardameta colombiano firmó una actuación sobresaliente y aprovechó al máximo la oportunidad que le brindó el técnico gallego. Diego Gómez, por su parte, logró quitarse la espina de cara al gol al anotar un tanto muy importante en Teruel, un premio merecido a su constancia y al buen trabajo que viene realizando en las últimas jornadas.