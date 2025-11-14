Javi Rey: "Aún tenemos que mejorar en muchos aspectos"

En la rueda de prensa previa al choque frente al Europa (domingo, 21.00 horas), el entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, ha tratado todos los temas relacionados con el equipo y su momento actual. Eso sí, no se ha mojado en lo institucional, como viene siendo habitual. En primer lugar, Rey ha hablado de buen ambiente por la última victoria. "Ser capaces de darle la vuelta al partido en la Pinilla tiene mucho valor. Estamos muy contentos y deseando que llegue el partido para buscar la segunda victoria seguida fuera de casa", ha comentado.

Sobre el equipo contrario, el Europa de Barcelona, el gallego ve similitudes con el Teruel, último rival de los albinegros. "También es un recién ascendido. En casa es un equipo muy fuerte y lleva casi un año sin perder como local. Viene con una dinámica muy positiva como el Teruel tras el ascenso y esa ilusión puede con todo. Están compitiendo muy bien y será un rival muy exigente", ha expresado un Javi Rey que ha comentado que el césped sintético del Nou Sardenya "no será una excusa".

Tiene el equipo el reto de sumar su segunda victoria consecutiva fuera de casa en partidos seguidos. El entrenadorha explicado los motivos por los que es tan complicado sumar lejos del Cartagonova. "Esta categoría es muy exigente y cuesta incluso en casa. Fuera, el viaje y el ambiente te condiciona mucho. Se nota la energía, pero creo que estamos compitiendo todos los partidos", ha dicho. "Si somos el mismo equipo de Teruel y generamos ocasiones como en Marbella, estaremos cerca de ganar", ha añadido.

En ese aspecto centra su atención el de Ourense. "No hacemos goles fuera de casa, soy consciente y trabajamos en ello", ha manifestado. Aunque el equipo siga en buena dinámica y en lo alto de la tabla, Rey quiere más. "Toda la temporada va a faltar algo. Soy muy exigente conmigo mismo y con el equipo. Estamos en buena línea y el proceso de crear ese equipo se ha acelerado mucho desde la pretemporada, pero aún tenemos que mejorar en muchos aspectos", ha afirmado.

Por último, el entrenador ha desvelado que no tiene más bajas que la de Fran Vélez y la de Marco Carrascal y que mantener a todo el equipo "motivado" es "muy positivo para la competencia" dentro del equipo.