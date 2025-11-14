Cruce de reencuentros en el Palacio entre el UCAM Murcia y Breogán

El partido de este domingo del UCAM Murcia CB se puede convertir en especial por diferentes vertientes. Ya no solo porque el conjunto universitario puede firmar un balance de seis victorias en siete jornadas, algo que nunca había logrado en la ACB hasta ahora en sus cuarenta años de historia, y que también sería un récord para Sito Alonso al superar los registros alcanzados con el Joventut y Bilbao Basket, donde también firmó un 5-1 de salida, sino que se producirán una serie de reencuentros entre jugadores de ambos conjuntos.

El más destacado, sin lugar a dudas, será el de un Toni Nakic que se volverá a cruzar con un Breogán (18.00 horas, DAZN) en el que militó las últimas tres temporadas. El ala-pívot universitario, que viene de dejar a un lado unas molestias físicas que arrastraba las últimas semanas, está siendo una de las sensaciones de este renovado UCAM Murcia. De hecho, el pasado miércoles fue el máximo anotador, con 16 puntos, en el encuentro ante el KK Bosna de la FIBA Europe Cup que certificó el liderato del grupo a los murcianos a falta de una jornada, y se medirá al equipo con el que se estrenó en la ACB.

Y es que el ala-pívot croata, de 26 años de edad, llegó a Lugo en la temporada 2022-2023 procedente del Cibona Zagreb. Allí consiguió tres permanencias en la Liga Endesa con el Breogán y una participación en la Basketball Champions League, siendo una pieza importante en el conjunto gallego. De hecho, se llegó a barajar la posibilidad de jugar como alero en vez de ala-pívot antes de su salida este verano y poner rumbo a Murcia, aunque el croata prefiere hacerlo como ‘cuatro’. Veljko Mrsic, Sunara y Luis Casimiro fueron sus entrenadores en Lugo, y con el último se volverá a cruzar este domingo en el Palacio tras caer de pie en Murcia.

Una llegada en la que todos los focos apuntaron de por sí rápidamente hacia su figura, puesto que la desgraciada lesión de rodilla de Kaiser Gates le otorgaba un rol de mayor importancia para cubrir esa posición junto a Will Falk y el posterior fichaje del norteamericano Zach Hicks directo desde la NCAA. La pasada temporada alcanzó su tope en la ACB en la anotación con 20 puntos ante el Baskonia, y firmó cinco triples ante el Betis en la campaña 2022-2023.

Arturs y Sakho, en el Palacio

Por otra parte, en el Breogán también hay dos nombres especiales con los que se reencontrará el UCAM Murcia. Y es que tanto el escolta Arturs Kurucs como el pívot Jordan Sakho formaron parte del plantel con el que los universitarios firmaron la mejor temporada de su historia en la ACB, al alcanzar las finales ante el Real Madrid, hace dos temporadas.

Arturs Kurucs durante un encuentro con el UCAM Murcia la pasada temporada. / Juan Carlos Caval

No obstante, el pívot regresó a Lugo ante la falta de minutos antes de que acabase ese mismo año, y no será la primera vez que vuelva al Palacio con la camiseta del Breogán. Mientras que será la primera vez que vuelva a Murcia Arturs Kurucs, hermano de Rodions, actual jugador del Baskonia y también ex del UCAM, tras marcharse un año después por el mismo motivo, para encontrar mayor protagonismo en un Breogán donde está consiguiendo brillar y que esta misma temporada fue capaz de anotar 17 puntos, a tres de su tope en ACB, en la derrota ante el Valencia Basket.