El Colef celebra la gala del 40 Aniversario

La Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, en el Campus de San Javier, albergó la Gala del 40 Aniversario del Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, donde se entregaron ciento veinte reconocimientos a colegiados por sus trayectorias profesionales, fundamentalmente a los que trabajan en Ayuntamientos y Universidades de la Región.

El Colef homenajeó a los Ayuntamientos por ser la Administración "que más invierte en deporte en su conjunto y la que más plazas y puestos de trabajo convoca y contrata pese a que arrastra el grave problema de la falta de reconocimiento de la titulación universitaria en muchas de sus plazas; a las universidades, porque dan soporte científico a la profesión con cada vez más evidencias e investigaciones, que ayudan a la consolidación laboral, al reconocimiento social y a la mejora constante; al Centro de Alto Rendimiento Deportivo CAR Murcia, por la gestión que realiza a través de Rafael Alcázar; al Foro de Educación Física y Deporte de Lorca, por su labor durante 25 años; al director general de Deportes, Fran Sánchez; a decanos y exdecanos de la facultades de Ciencias del Deporte de la Universidad Católica San Antonio y de la Universidad de Murcia; y a expresidentes del Colef Región de Murcia", según la nota de prensa del colegio.

Además, este fin de semana se celebra en Murcia el 106 Pleno del Consejo General de Colegios de España, donde se debatirá el estado de la profesión anunciada en la Ley 39/2022 del Deporte, que pasará a denominarse Educador Físico Deportivo. A la misma asistirán sesenta directivos de los diecisiete colegios autonómicos.

Todos los premiados

Colegiados: Alfonso Martínez Moreno, Antonio José Gómez Díaz, Antonio Ruiz Gutiérrez, Apolonia Albarracín Pérez, Benito Zurita Ortiz, Carlos Antonio Argudo Fuentes, Carlos Javier Lázaro Martínez, Carmen Martínez Villanueva, Eduardo Martínez Caro, Enrique Ortega Toro, Francisco Javier Aledo Martínez-Illescas, Gabriel Pay Rojo, Javier Canalejo Ballester, José García Murcia, José María López Gullón, José Segura Sola, Juan Carlos Caballero García, Juan Ignacio Beltrán Carrillo, Luís Angel Meseguer Almagro, Manuel Cruz Martínez, Manuel Gómez López, María Dolores Cava Martínez, Mariano Montesinos Cler, Narciso Marín Marín, Olga Rodríguez Ferrán, Pilar Sainz de Baranda Andújar, Policarpo Manzanares López, Rafael Herrero Pagán, Raúl Otón Carrillo, Rosa María Giménez García, Senador Morales Baños, Vicente Morales Baños, Alberto Martínez Abellán, Alejandro Martínez Cava, Alfonso Valero Valenzuela, Ana Gallardo Guerrero, Ana Ortiz Martín, Ana Rivas Pujante, Andrea Visiedo Meroño, Ángel Nieto Fernández, Antonio García de Alcaraz Serrano, Antonio Jesús Bermúdez Cutillas, Alberto Gómez Mármol, Beatriz Meseguer Zafra, Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez, Blanca San Cirilo Soriano, Celia Armada Martínez, David Caro Frutos, Eliseo García Cantó, Esther García Sánchez, Fernando Cuadrado Cayuela, Francisco José Borrego Balsalobre, Francisco Conesa Buendía, Francisco Disla Puche, Francisco Javier Guillén Armero, Ginés Pérez Iniesta, Javier Campillo Sánchez, José Antonio Gómez Romero, José Antonio Martínez Sánchez, José Antonio Montalbán Torres, José Arturo Abraldes Valeiras, José Luis Arias Estero, José Luis Lozano Pérez, José Manuel García de Frutos, José María Giménez Egido, José Miguel Vegara Ferri, José Nieto Fernández, José Pino Ortega, José Ramón Moya Sánchez, Juan Manuel García Verdú, Juan Manuel Molina Morote, Juan Alfonso García Roca, Juan Antonio García Zapata, Juan Carlos Cano Benavente, Juan Rubén Burrueco Martínez, Laura Salmerón Baños, Lucía Abenza Cano, Manuel Alfonso Asencio, Manuel Bermúdez Muñoz, Manuel González Solano, Marcos Meseguer Zafra, Margarita Domínguez Cabezas, María Dolores Arenas Zapata, María Dolores Fernández Henarejos, Sebastián Espín Sánchez, Miguel Ángel López Nicolás, Miguel Martínez Barragán, Miguel Martínez Navarro, Noelia Esparza Guzmán, Noelia González Gálvez, Olga Guinea Cascales, Pablo Jorge Marcos Pardo, Pablo Oropesa Monreal, Patricia Paz Meizoso, Paula Carrión Hernández, Pedro Antonio Ruiz López, Pedro Emilio Alcaraz Ramón, Pedro Luis Rodríguez García, Raquel Vaquero Cristóbal, Raúl Gómez Díaz, Ricardo Ibáñez Pérez, Roberto Lledó Saura, Rodrigo Ibáñez García y Sonsoles Tornero Ramírez.

Expresidentes del Colef: Francisco Suárez Santos y Eduardo Armada Ros.

Decanos Universidad Católica San Antonio: Eduardo Segarra Vicens y Lourdes Meroño García.

Decanos de la Universidad de Murcia: Arturo Diaz Suárez, Jesús García Pallarés y Alejandro Sánchez Pay.

Premios especiales: Rafael Alcázar Corona, Ginés Antonio Jesús Vidal Ruiz, Rosa Sánchez Bishop, Juan Ortuño Casas, Miguel López Bachero, Vicente Gambau i Pinasa, Carlota Diez Rico y Francisco Javier Sánchez López.