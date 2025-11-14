Carlos Alcaraz, en las semifinales de Turín: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz, con el número uno ya en sus manos, se jugará este sábado el pase a la final de las Finales ATP, donde por primera vez intentará coronarse como Maestro. Después de un paso inmaculado por la fase de grupos, con tres triunfos en otros tantos partidos, ha evitado tener que medirse en semifinales a Jannik Sinner, al que ya solo se podrá encontrar en la final del domingo. Pero antes de eso tendrá que superar unas semifinales que se presentan complicadas, ya que el rival saldrá del duelo que disputan esta noche el alemán Alexander Zverev y el canadiense Félix Auger-Aliassime, dos jugadores que han demostrado estar en forma y que están realizando una buena fase final de temporada en los torneos en pista rápida indoor.

Alcaraz celebra el triunfo ante Musetti / AP

El murciano derrotó en la primera jornada al australiano Alex de Miñaur, para después en la segunda firmar una gran remontada contra el estadounidense Taylor Fritz. Y en la tercera, donde se jugaba asegurar el primer puesto del punto a final de año por segunda vez en su carrera deportiva -la primera vez fue en 2022, tras ganar su primer Grad Slam-, superó al italiano Lorenzo Musetti. Ahora ya solo le queda dar un paso más para estar el domingo en la final, pero al tenista de El Palmar no le ha gustado nada el horario que le ha impuesto la organización en la sesión de noche.

"No es lo mismo acabar a las once y media o doce de la noche e irte a la cama a las dos" Carlos Alcaraz — Tenista

Aunque Alcaraz sí que ha tenido un día de descanso para las semifinales, se encontrará en caso de acceder a la final, que tendrá menos descanso que su rival, que jugará a las dos de la tarde, de cara a la final. “No es lo mismo acabar a las once y media o doce de la noche e irte a la cama a las dos, que irte a la cama mucho más temprano. No digo que sea un gran hándicap en contra, pero no es lo mismo. El tiempo de recuperación y descanso influye mucho para luego estar en mejores condiciones para el domingo”, reflexionó el murciano.

Dónde verlo y a qué hora

El partido de Carlos Alcaraz empezará las ocho y media de la tarde y se podrá ver a través de Movistar.