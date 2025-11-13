Sito Alonso mete al UCAM Murcia en su historial de arranques explosivos

Cuando el UCAM Murcia CB parece haber tocado techo, se empeña en elevarlo un poco más. Su estabilidad deportiva y la capacidad de reinventarse manteniendo siempre su lado competitivo están otorgando al club murciano el poder firmar los mejores registros en sus cuarenta años de historia. Y la inmensa mayoría vienen de la mano de un Sito Alonso que desde su llegada a la entidad universitaria también está alcanzando e igualando los mejores números durante su trayectoria en la Liga Endesa.

El UCAM Murcia nunca había arrancado tan fuerte. Ni siquiera hace dos temporadas, cuando alcanzó las finales de la ACB y se alzó con el subcampeonato. Un equipo de leyenda que firmó una gesta que ni el propio Sito Alonso había conseguido vivir en banquillos de mayor envergadura, como el del Baskonia o el Barça. Como tampoco pudo firmar un arranque tan explosivo como el actual en esos dos escenarios, ya que en esos casos, como en el UCAM Murcia de la 2023-2024, el balance era de cuatro victorias en seis jornadas. Y es que el 5-1 que presentan los universitarios en seis jornadas en la Liga Endesa es una carta de presentación al alcance de muy pocos.

No obstante, el técnico madrileño ya tiene experiencia en estos inicios mágicos. De hecho, es la tercera ocasión que consigue este balance en la máxima competición. La primera fue con el Joventut de Badalona, en la temporada 2009-2010, situando a la Penya en la quinta posición, aunque más tarde una crisis de resultados le acabó costando el cargo a principios de marzo. Y la segunda fue hace once años durante su etapa en el Bilbao Basket, con otro 5-1 de salida que situó al conjunto vasco en la cuarta posición de la ACB. El mismo lugar en el que acabó el curso, con 20 victorias y 14 derrotas, y que le permitió disputar el play off por el título en el tramo final.

Así pues, es la tercera ocasión que el madrileño alcanza estos números tras conseguirlo esta misma temporada con el UCAM Murcia. Por lo que, de ganar este domingo al Breogán en el Palacio de los Deportes (18.00 horas, DAZN) supondría alcanzar el mejor registro tanto para el técnico en su parcela personal como el récord absoluto para el club murciano.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, en el partido ante Baskonia. / ISRAEL SÁNCHEZ

Soñar trabajando

«Yo sueño trabajando, porque el trabajo te puede hacer soñar. Lo importante es que cada pequeña cosa que hemos conseguido viene de un esfuerzo detrás que nadie se imagina. Sabemos que lo único que nos va a llevar a la victoria es la euforia colectiva en cada defensa que el equipo sea capaz de hacer. El equipo sabe que es mediocre si no se esfuerza y no muestra esa intensidad, eso es lo que nos puede llevar al éxito. Entendiendo éxito como ser un equipo respetable y competitivo, que cada rival que se enfrente a nosotros tenga que hacer un esfuerzo grandísimo para ganarnos. Si no lo tiene que hacer ni conseguiremos ni 5-1, ni 6-1, ni nada. Eso sí, si el balance fuera 4-2 nuestro objetivo sería el mismo, que es ser reconocibles, competitivos y no perder el camino que hay que hacer», explicó Sito Alonso antes del triunfo ante el BAXI Manresa sobre la posibilidad de conseguir esta marca histórica que sitúa al UCAM tercero en la clasificación, igualado con el líder, el Valencia Basket, y La Laguna Tenerife.

Cacok y DeJulius celebrando la victoria del UCAM Murcia ante el BAXI Manresa. / Juan Carlos Caval

El Palacio, una fortaleza

De las cinco victorias que presenta el UCAM Murcia en la Liga Endesa, tres de ellas han llegado en un Palacio de los Deportes en el que los universitarios han recuperado su solidez. Los de Sito Alonso han superado al Morabanc Andorra, Baskonia y BAXI Manresa, mientras que ha domicilio han vencido al Bàsquet Girona y conquistado el Palau Blaugrana tras su triunfo ante el Barça. La única derrota fue ante La Laguna Tenerife. Mientras que los duelos ante Breogán, en casa este domingo, y frente a Hiopos Lleida (fuera) serán las últimas estaciones en la LigaEndesa antes de afrontar el parón por las Ventanas FIBA.