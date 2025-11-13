Ruta de las Fortalezas de Cartagena 2026: fecha confirmada y más de 5.000 dorsales disponibles

La Ruta de las Fortalezas, una de las carreras de ultrafondo más importantes del país, celebrará su decimoquinta edición el sábado 18 de abril de 2026 en Cartagena y las preinscripciones para conseguir uno de los 5.000 dorsales se abrirán en enero.

Así lo indicó este jueves el Ayuntamiento de la localidad, que colabora con la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster (EIMGAF) en la organización de este evento deportivo y también social que reunirá a atletas de toda España para correr entre castillos y baterías de costa del municipio.

La prueba, como es costumbre, volverá a transitar por lugares emblemáticos que recorren los 3.000 años de historia de Cartagena como los castillos de San Julián, Galeras, Atalaya o el Calvario y el Cerro de la Concepción, el Parque Arqueológico Romano del Molinete o la Muralla Púnica.

El recorrido aún no está cerrado ya que se llevando a cabo diferentes gestiones para incluir otros lugares icónicos del término municipal.

En la reunión técnica que esta semana tuvo lugar en el Palacio de Deportes entre el Ayuntamiento y la EIMGAF y en la que participaron el concejal de Juventud y Deportes, José Martínez, con integrantes del equipo técnico de dicha área; el director de la prueba, el coronel Francisco Javier Carbonero; y su director técnico, el teniente coronel Daniel Castillejo.

Retransmisión en directo

Durante la misma se trataron diversos temas organizativos como que, tras el éxito alcanzado el año pasado con la retransmisión en directo, este año se podrá ver de nuevo en cualquier parte del mundo gracias al gran despliegue de medios, con realización y comentaristas, permitiendo exportar la marca Cartagena Destino Deportivo y proyectar el patrimonio paisajístico, histórico y militar de la localidad.

Se ha determinado que la fecha de la presentación oficial de la Ruta de las Fortalezas sea en el Palacio Consistorial, si bien aún por fijar el día, durante la segunda semana del mes de enero de 2026 y a partir del día siguiente se abrirán las preinscripciones para que los más de 5.000 corredores que la disputarán en todas las categorías programadas puedan conseguir el ansiado dorsal.