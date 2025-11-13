Fútbol
La RFEF elimina la restricción de ocho partidos en Tercera Federación
El nuevo reglamento permite a los futbolistas moverse entre equipos del mismo grupo sin límite de encuentros disputados
Importante cambio normativo en la Tercera Federación que afectará de lleno al Grupo XIII, donde militan los clubes de la Región de Murcia. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha modificado el reglamento que hasta ahora limitaba los movimientos de jugadores dentro de una misma temporada.
Hasta el momento, un futbolista que hubiese disputado ocho partidos oficiales con su equipo no podía incorporarse a otro club del mismo grupo. Esa restricción ha sido eliminada, de modo que los jugadores podrán cambiar de equipo dentro del Grupo XIII —y en general dentro de cualquier grupo de Tercera RFEF— sin que el número de encuentros jugados sea un impedimento.
La medida abre la puerta a una mayor flexibilidad en el mercado, especialmente en el tramo invernal, cuando muchos clubes buscan reforzarse para cumplir sus objetivos. No obstante, se mantiene la norma general que impide a un jugador estar inscrito en más de tres clubes durante una misma temporada.
El mercado de fichajes en Tercera RFEF permanece abierto desde el 1 de julio hasta el 2 de febrero de manera ininterrumpida, lo que permitirá a los equipos del fútbol murciano maniobrar con más margen en busca de soluciones para sus plantillas. Además, desde el punto de vista de los futbolistas, no tendrán miedo de cumplir el octavo encuentro, sobre todo los que tienen previsto dar un giro en su carrera.
