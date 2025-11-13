El reto más inesperado para Alcaraz en Turín: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz disputará hoy el último partido de la fase de grupos en Turín de noche. Una afirmación que no tendría por qué ser noticiosa, pero en el escenario de las ATP Finals lo es. Y es que el murciano jamás ha jugado de noche durante el ‘round robin’. En ninguna de las tres participaciones que acumula hasta el momento. Un nuevo reto antes de acabar la temporada.

El jugador de El Palmar tiene prácticamente asegurado su pase a las semifinales, algo que no consiguió el año pasado. La remontada ante Fritz fue clave para que ahora mismo lidere el grupo, aunque todavía podría caer eliminado. En el último partido, se verá las caras con Lorenzo Musetti, que contará con el apoyo del público italiano en una de las horas con mayor audiencia en el país.

Si Charly perdiese 2-0 ante Musetti y Fritz ganara a De Miñaur, el murciano caería eliminado en la fase de grupos. Un planteamiento poco probable, sobre todo en la primera de las condiciones. Y es que el murciano es claro favorito para llevarse el partido ante el transalpino, que llega entre algodones tras jugar en Atenas la semana pasada. Además, tuvo un partido muy exigente este martes ante De Miñaur.

Si lo logra, cerrará por fin el debate del número uno. Acabará el año en la posición más alta del ranking mundial y levantará el trofeo que le acredita como el mejor jugador del año 2025. El partido ante Musetti quizá sea el más sencillo de los tres que tenía en el Grupo Jimmy Connors, por lo que se puede ser optimista con esta posibilidad.

Solo una vez de noche

En el total de los nueve partidos que ha jugado Alcaraz en las ATP Finals, tan solo en una ocasión fue de noche. Hay que remontarse al año 2023, cuando se vio las caras con Novak Djokovic en las semifinales y acabó perdiendo. Un duelo en el que el serbio se impuso con claridad, dejando ganar solo cinco juegos en todo el partido al murciano.

Ayer, el murciano se tomó el día libre para descansar. El duelo ante Fritz fue uno de los más físicos de este último tramo de la temporada. Un partido de un ritmo feroz, en el que el español estuvo varias veces sobre el alambre, pero pudo darle la vuelta. Tan solo le queda cerrar una buena actuación en Turín y defender a España en la Copa Davis para acabar la temporada.

La selección española de tenis viajará este viernes 14 de noviembre a Bolonia (norte Italia), ciudad que acogerá la final a ocho de la Copa Davis que los de David Ferrer comenzarán a preparar el sábado 15 de noviembre con el primer entrenamiento. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez viajarán seguro el viernes, a la espera de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, que completan la convocatoria.

Dónde verlo y a qué hora

El partido entre Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti comenzará a las 20:30 horas y se podrá seguir por Movistar.